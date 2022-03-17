"Лестер" достиг 1/4 финала Лиги Конференций

"Лестер" вышел в четвертьфинал Лиги Конференций, несмотря на поражение 2:1 в гостях у "Ренна".

"Лисы" отправлялись во Францию, имея перевес в два гола после домашней встречи, однако даже этого могло не хватить, если бы не Весле Фофана.



Французский защитник, вернувшийся на поле после семи месяцев отсутствия с тяжелой травмой, откликнулся на подачу углового Адемолой Лукманом в начале второго тайма.



Гол Фофана не уберег "Лестер" от поражения в отдельно взятой игре, но позволил "лисам" взять вверх по сумме двух матчей и выйти в следующий раунд соревнования, жеребьевку которого УЕФА проведет в пятницу.



"Ренн" (Франция) — "Лестер" (Англия) — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 2:3



Голы: Бурижо 8, Тэ 75 — Фофана 51.



"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Фофана (Вестергор 78), Томас, Тилеманс, Ндиди (Мэддисон 60), Дьюсбери-Холл, Олбрайтон (Лукман 12, Перейра 78), Барнс, Ихеаначо.