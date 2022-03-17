ПСЖ проявляет интерес к Майклу Эдвардсу

ПСЖ проявляет интерес к спортивному директору "Ливерпуля" Майклу Эдвардсу.

Еще в ноябре Эдвардс объявил, что по окончании этого сезона покинет "Ливерпуль", куда он пришел в 2011 году, а в 2016 году занял свою нынешнюю должность.



Эдвардс сыграл ключевую роль в формировании состава команды Юргена Клоппа, провернув ряд блестящих трансферов. Мохамед Салах, Виргил Ван Дейк, Садио Мане и Энди Робертсон — к приглашению этих и других игроков Майкл имеет непосредственное отношение.



Ранее Эдвардса связывали с переходом в "Реал" и "РБ Лейпциг", однако The Telegraph утверждает, что внимание на Майкла обратил ПСЖ, который, как ожидается, сделает своего нынешнего спортивного директора Леонардо одним из козлов отпущения за ранний вылет из Лиги Чемпионов.



Леонардо имеет прочную связь с ПСЖ, за который он даже выступал в качестве игрока, однако селекционная работа бразильского директора зачастую выглядит противоречиво.



По информации издания, Эдвардс — лишь одно из имен в шорт-листе ПСЖ на замену Леонардо. Также французскому гранду интересны Андреа Берта из "Атлетико", Джованни Росси из "Сассуоло" и Угу Виана из "Спортинга".