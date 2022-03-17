Aethel Partners сделала предложение о покупке "Челси"

Инвестиционная компания Aethel Partners стала очередным претендентом на покупку "Челси", уже выдвинув свое предложение.

В пятницу, 18 марта, нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович завершает прием предложений насчет своего клуба, и одной из последних свой интерес обозначила Aethel Partners.



Aethel Partners, чья штаб-квартира находится в Лондоне, предложила за клуб со "Стэмфорд Бридж" свыше 2 миллиардов фунтов. Примечательно, что инвестиционная компания готова приобрести "Челси" на свои средства, без привлечения партнеров.



По информации ESPN, в данный момент на руках у Абрамовича есть около 15-30 предложений, но ни одно из них не достигает 3 млрд. фунтов, в которые Роман оценил "Челси". Одно из самых крупных — в 2.7 млрд. фунтов — сделали саудиты из Saudi Media Group.