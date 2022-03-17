Погба определится со своим будущим после окончания сезона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил дождаться окончания сезона, прежде чем определится со своим будущим.
Погба уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, но делать это или обсуждать продление сотрудничества с "Юнайтед" Погба пока не собирается.
Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, 29-летний француз хочет сосредоточиться на заключительных двух месяцах сезона — после вылета из Лиги Чемпионов у "красных дьяволов" нет другой цели, кроме попадания в топ-4 Премьер-Лиги.
А когда сезон закончится, Погба решит, как быть дальше. Таким образом, Поль обещает стать одним из самых лакомых свободных агентов на трансферном рынке.
Также сообщается, что новый контракт Погба с "Юнайтед" является маловероятным — переговоры сторон находятся на паузе с прошлого лета.
17.03.2022 20:00
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Самых лакомых?
Проект суперзвёзд провалился в Париже, даже и он будет не интересен.
Разве что согласится вернуться в Юве со значительным понижением зарплаты. Та же Барселона активно привлекает свободных агентов, но предпочла Кесси, а не Погба.
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Дай Бог останется доить маню дальше на потеху всем.
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Точнее Райола определится и решит. А Погба сделает как ему скажут.
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