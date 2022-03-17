Погба определится со своим будущим после окончания сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил дождаться окончания сезона, прежде чем определится со своим будущим.

Погба уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, но делать это или обсуждать продление сотрудничества с "Юнайтед" Погба пока не собирается.



Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, 29-летний француз хочет сосредоточиться на заключительных двух месяцах сезона — после вылета из Лиги Чемпионов у "красных дьяволов" нет другой цели, кроме попадания в топ-4 Премьер-Лиги.



А когда сезон закончится, Погба решит, как быть дальше. Таким образом, Поль обещает стать одним из самых лакомых свободных агентов на трансферном рынке.



Также сообщается, что новый контракт Погба с "Юнайтед" является маловероятным — переговоры сторон находятся на паузе с прошлого лета.