Погба определится со своим будущим после окончания сезона

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил дождаться окончания сезона, прежде чем определится со своим будущим.

Погба уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, но делать это или обсуждать продление сотрудничества с "Юнайтед" Погба пока не собирается.

Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, 29-летний француз хочет сосредоточиться на заключительных двух месяцах сезона — после вылета из Лиги Чемпионов у "красных дьяволов" нет другой цели, кроме попадания в топ-4 Премьер-Лиги.

А когда сезон закончится, Погба решит, как быть дальше. Таким образом, Поль обещает стать одним из самых лакомых свободных агентов на трансферном рынке.

Также сообщается, что новый контракт Погба с "Юнайтед" является маловероятным — переговоры сторон находятся на паузе с прошлого лета.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 20:00

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  1. liverpool888 17.03.2022 20:38 # liverpool888
    Самых лакомых?
    Проект суперзвёзд провалился в Париже, даже и он будет не интересен.
    Разве что согласится вернуться в Юве со значительным понижением зарплаты. Та же Барселона активно привлекает свободных агентов, но предпочла Кесси, а не Погба.

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  2. true-manc 17.03.2022 20:18 # true-manc
    Дай Бог останется доить маню дальше на потеху всем.

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  3. high-malvern 17.03.2022 20:05 # high-malvern
    Точнее Райола определится и решит. А Погба сделает как ему скажут.

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