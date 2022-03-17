Невилл: "Теперь "Ливерпуль" стал фаворитом"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что теперь "Ливерпуль" является фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Благодаря победе 0:2 над "Арсеналом" накануне "Ливерпуль" оказался всего в одном очке позади лидирующего "Манчестер Сити", к которому отправится в гости в апреле.



По мнению Невилла, набранная форма и более грозное нападение являются козырями "красных" на концовку сезона.



"Возможно, они и не завоюют титул, потому что их конкурентом является "Манчестер Сити", который невероятно хорош, однако все признаки говорят именно об этом. Будучи "Ливерпулем", вы должны испытывать большую уверенность в преддверии этих девяти матчей. Я не говорю, что у "Сити" нет уверенности, но у "Ливерпуля" она точно есть".



"Вы участвуете в каждом соревновании, вы выиграли Кубок Лиги, у вас есть пятеро нападающих, которые могут принести победу в любом матче, у вас отличая четверка защитников, у вас отличный голкипер, у вас крайне опытная полузащита в лице Тиаго, Фабиньо и Хендерсона, а также есть Милнер и другие. Думаю, "Ливерпуль" впервые является фаворитом".



"И это громкое заявление с моей стороны, потому что весь сезон я предсказывал чемпионство "Манчестер Сити", — сообщил Невилл в эфире.