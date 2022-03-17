Санчо и Рэшфорд не были вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на матчи против Швейцарии и Кот-д'Ивуара в рамках подготовки к ЧМ-2022.

Поскольку оба предстоящих матча носят статус товарищеских, Саутгейт принял ряд смелых решений. Так Гарет оставил за бортом Джейдона Санчо с Маркусом Рэшфордом из "Манчестер Юнайтед" и Кайла Уолкера из "Манчестер Сити".



"Это сложный момент для него. Очевидно, он не в своей лучшей форме, но у него еще достаточно времени, а мы в любом случае хорошо знаем Маркуса и то, что он может нам дать. Надеюсь, он восстановит свою форму", — сказал Саутгейт про Рэшфорда.



В то же время Саутгейт пригласил в сборную молодых звезд "Кристал Пэлас" Марка Гехи и Конора Галлахера. Бен Уайт и Эмиль Смит-Роу из "Арсенала" тоже заслужили доверие Гарета.



Добавим, англичане сыграют против швейцарцев 26 марта, а спустя три дня сразятся с ивуарийцами. Оба матча пройдут на "Уэмбли".



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Швейцарии и Кот-д'Ивуара



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Рис Джеймс ("Челси"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед") Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, ("Манчестер Сити"), Бен Уайт ("Арсенал").



Полузащитники: Джуд Беллигем ("Боруссия Дортмунд"), Конор Галлахер ("Кристал Пэлас"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Рома"), Фил Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (все — "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу (оба — "Арсенал").