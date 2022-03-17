Фавориты на покупку "Челси" будут определены к концу недели
Количество претендентов на покупку "Челси" у Романа Абрамовича будет сокращено до двух-трех к концу этой недели.
Завтра, 18 марта, торговый банк Raine Group из Нью-Йорка завершает прием предложений насчет покупки клуба со "Стэмфорд Бридж".
Ранее пресса сообщала, что около 200 инвесторов проявили интерес к приобретению "Челси", и некоторые из них уже подтвердили, что сделали или сделают свои предложения.
Как сообщает Evening Standard со ссылкой на близкий к процессу источник, после дедлайна Raine Group сразу же составит шор-лист из двух-трех наиболее серьезных претендентов, которые получат доступ к финансовой отчетности клуба.
В Raine Group допускают, что кто-либо из избранных претендентов затем понизит свое предложение или вовсе откажется от сделки.
Ожидается, что этот процесс будет быстрым — "синие" заинтересованы в скорейшем обретении нового владельца, которому клуб может обойтись в 2-2.5 млрд. фунтов.
17.03.2022 17:00
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Кто бы не был новым владельцем Челси - в рот вые6аные гейгуннеры будут завидовать.
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