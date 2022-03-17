Фавориты на покупку "Челси" будут определены к концу недели

Количество претендентов на покупку "Челси" у Романа Абрамовича будет сокращено до двух-трех к концу этой недели.

Завтра, 18 марта, торговый банк Raine Group из Нью-Йорка завершает прием предложений насчет покупки клуба со "Стэмфорд Бридж".



Ранее пресса сообщала, что около 200 инвесторов проявили интерес к приобретению "Челси", и некоторые из них уже подтвердили, что сделали или сделают свои предложения.



Как сообщает Evening Standard со ссылкой на близкий к процессу источник, после дедлайна Raine Group сразу же составит шор-лист из двух-трех наиболее серьезных претендентов, которые получат доступ к финансовой отчетности клуба.



В Raine Group допускают, что кто-либо из избранных претендентов затем понизит свое предложение или вовсе откажется от сделки.



Ожидается, что этот процесс будет быстрым — "синие" заинтересованы в скорейшем обретении нового владельца, которому клуб может обойтись в 2-2.5 млрд. фунтов.