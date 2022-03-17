"Юнайтед" предпочитает Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" решил остановиться на Эрике Тен Хаге из "Аякса" как на наиболее предпочтительном кандидате на роль следующего главного тренера.

Долгое время Тен Хаг и Маурисио Почеттино считались двумя фаворитами на то, чтобы тренировать "Юнайтед" со следующего сезона.



По информации Manchester Evening News, кандидатура Почеттино пока не вычеркнута, вдобавок с недавних пор "красные дьяволы" наблюдают за ситуацией Томаса Тухеля в "Челси", однако Тен Хаг теперь является основным вариантом для клуба с "Олд Траффорд".



Контракт Тен Хага с "Аяксом" истекает в 2023 году, и Эрик будет доступен за относительно небольшую компенсацию грядущим летом.



Предполагается, что 52-летний голландец, чья команда движется к очередному титулу в Эредивизии и уже вылетела из Лиги Чемпионов, будет готов к новому вызову в своей карьере.