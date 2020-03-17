"Юнайтед" просматривает Гравенберха
"Манчестер Юнайтед" просматривает опорного полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха.
Укрепление центра поля является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и The Athletic утверждает, что Гравенберх является ключевой трансферной целью "красных дьяволов".
Скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали Райана в этом сезоне. Проблема лишь в том, что 19-летний голландец является клиентом одиозного агента Мино Райолы, с которым у "дьяволов" давно нет общего языка.
Гравенберх, виды на которого имеет "Бавария", еще в прошлом сезоне закрепился в качестве основного игрока "Аякса" и к настоящему моменту провел уже 97 матчей за родной клуб, забив 11 голов.
Сообщается, что шансы "Юнайтед" заполучить Гравенберха резко возрастут в случае попадания в Лигу Чемпионов.
17.03.2022 15:00
Просмотров: 388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хрен его знает, даже по нарезкам и видосам ничего особенного, никаких супер качеств не заметил. Иногда в своих ногах путается моменты были, высокий очень.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий