"Юнайтед" просматривает Гравенберха

"Манчестер Юнайтед" просматривает опорного полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и The Athletic утверждает, что Гравенберх является ключевой трансферной целью "красных дьяволов".



Скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали Райана в этом сезоне. Проблема лишь в том, что 19-летний голландец является клиентом одиозного агента Мино Райолы, с которым у "дьяволов" давно нет общего языка.



Гравенберх, виды на которого имеет "Бавария", еще в прошлом сезоне закрепился в качестве основного игрока "Аякса" и к настоящему моменту провел уже 97 матчей за родной клуб, забив 11 голов.



Сообщается, что шансы "Юнайтед" заполучить Гравенберха резко возрастут в случае попадания в Лигу Чемпионов.