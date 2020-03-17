"Юнайтед" просматривает Гравенберха

Райан Гравенберх "Манчестер Юнайтед" просматривает опорного полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и The Athletic утверждает, что Гравенберх является ключевой трансферной целью "красных дьяволов".

Скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали Райана в этом сезоне. Проблема лишь в том, что 19-летний голландец является клиентом одиозного агента Мино Райолы, с которым у "дьяволов" давно нет общего языка.

Гравенберх, виды на которого имеет "Бавария", еще в прошлом сезоне закрепился в качестве основного игрока "Аякса" и к настоящему моменту провел уже 97 матчей за родной клуб, забив 11 голов.

Сообщается, что шансы "Юнайтед" заполучить Гравенберха резко возрастут в случае попадания в Лигу Чемпионов.


Метки Аякс, Гравенберх, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 17.03.2022 15:19 # mancunia-planet
    Хрен его знает, даже по нарезкам и видосам ничего особенного, никаких супер качеств не заметил. Иногда в своих ногах путается моменты были, высокий очень.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: