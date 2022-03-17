"Вест Хэм" готов сделать предложение Лакасетту

"Вест Хэм" заинтересован в приглашении нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта, который может стать свободным агентом грядущим летом.

Действующий контракт Лакасетта истекает в конце этого сезона, и недавно главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что продление сотрудничества с Александром зависит от того, попадут ли "канониры" в Лигу Чемпионов.



Но даже если "Арсенал" не предложит Лакасетту новую сделку, у французского нападающего, которому в мае исполнится 31, будет возможность остаться в Премьер-Лиге и в Лондоне.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, заполучить Александра хочет "Вест Хэм", который пытался обзавестись нападающим еще в январе, но переманить Рафинью, Дарвина Нуньеса или Габриэля Барбозу не смог.



По информации издания, "молотобойцы" готовы предложить Лакасетту многолетний контракт, что — вкупе с другими факторами — делает их главным претендентом на Александра, если тот все-таки покинет "Арсенал".