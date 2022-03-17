Вейналдум планирует вернуться в Премьер-Лигу в случае ухода из ПСЖ

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум избрал возвращение в Премьер-Лигу своим приоритетом, если поймет, что у него нет будущего в ПСЖ.

Вейналдум присоединился к ПСЖ только прошлым летом, перебравшись на "Парк де Пренс" свободным агентом из "Ливерпуля".



И если в "Ливерпуле" Джорджиньо был твердым игроком основы, то в ПСЖ его в основном используют для ротации, что не устраивает 31-летнего голландца.



Вейналдум пока не принял решение насчет своего будущего, поскольку в последнее время ситуация с игровым временем чуть улучшилась — Джорджиньо выходил в старте на четыре последних матча в Лиге 1. Правда, два из них завершились поражениями.



Кроме того, ходят настойчивые слухи, что вскоре ПСЖ попрощается с Маурисио Почеттино и обзаведется новым тренером.



Вейналдум посмотрит, как сложится концовка сезона, но если коренного перелома не случится, Джорджиньо будет готов вернуться в Премьер-Лигу, сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале.



Среди возможных претендентов на Вейналдума называются "Арсенал", "Вест Хэм" и его бывший клуб "Ньюкасл". За пределами Премьер-Лиги интерес к Джорджиньо проявляют "Милан" и "Атлетико".