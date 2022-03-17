Артета раскритиковал Премьер-Лигу за несправедливое расписание

Наставник "Арсенала" Микель Артета в саркастической манере раскритиковал Премьер-Лигу за несправедливо составленный график матчей.

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля", а уже в субботу "канониров" ожидает сложный выезд к "Астон Вилле".



В следующем месяце история повторится — "Арсенал" сыграет с "Челси" и "Манчестер Юнайтед" с разницей менее 72 часов. По мнению Артеты, это несправедливо.



"Премьер-Лига, спасибо вам большое за это. И они сделали это снова, когда нам предстоит сыграть с "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Если они с помощью этого хотят дать нашим соперникам преимущество, то я скажу им: "Спасибо вам большое за это".



"Не переживайте насчет готовности игроков к субботе — они будут готовы, будут энергичны. Они будут есть и хорошо спать, но большое спасибо Премьер-Лиге за то, что наше расписание составлено таким образом. Очень, очень помогает".



"Это несправедливо. То, что они делают, несправедливо. Каждый раз они говорят: "Это BT, это Sky, это то, это это". Однако в результате "Арсенал" страдает, а меня заботит только "Арсенал". Для "Арсенала" это несправедливо", — цитирует Артету The Independent.