Артета раскритиковал Премьер-Лигу за несправедливое расписание
Наставник "Арсенала" Микель Артета в саркастической манере раскритиковал Премьер-Лигу за несправедливо составленный график матчей.
Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля", а уже в субботу "канониров" ожидает сложный выезд к "Астон Вилле".
В следующем месяце история повторится — "Арсенал" сыграет с "Челси" и "Манчестер Юнайтед" с разницей менее 72 часов. По мнению Артеты, это несправедливо.
"Премьер-Лига, спасибо вам большое за это. И они сделали это снова, когда нам предстоит сыграть с "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Если они с помощью этого хотят дать нашим соперникам преимущество, то я скажу им: "Спасибо вам большое за это".
"Не переживайте насчет готовности игроков к субботе — они будут готовы, будут энергичны. Они будут есть и хорошо спать, но большое спасибо Премьер-Лиге за то, что наше расписание составлено таким образом. Очень, очень помогает".
"Это несправедливо. То, что они делают, несправедливо. Каждый раз они говорят: "Это BT, это Sky, это то, это это". Однако в результате "Арсенал" страдает, а меня заботит только "Арсенал". Для "Арсенала" это несправедливо", — цитирует Артету The Independent.
17.03.2022 12:00
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Последние комментарии:
Прошу обратить внимание, что у Арсенала только лишь АПЛ. Другие клубы продолжают выступать в трёх турнирах.
Небольшая разминка перед следующим сезоном с Еврокубками, придётся привыкать.
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поплыл физручок
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Далпаеп,твой клубишко кроме АПЛ нигде больше не участвует.И ты,скотина гелевая еще и жаловаться умудряешься?
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