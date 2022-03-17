Тухель рад, что "Челси" отозвал прошение о проведении матча с "Боро" без зрителей

Рулевой "Челси" Томас Тухель рад, что его клуб отозвал свое прошение о проведении матча Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей.

Лишившись возможности продавать билеты на домашние и выездные матчи из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, "Челси" попросил FA вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в ближайшую субботу.



Это прошение вызвало огромную критику, и уже спустя считанные часы "синие" его отозвали. Тухель рад, что его клуб так быстро одумался.



"Скажем так, нам нравится играть перед зрителями. И я не думаю, что болельщики соперника должны страдать из-за нас".



"Поэтому, думаю, было абсолютно правильно отозвать это прошение. Это была не самая лучшая идея".



"Я и моя команда не имеем отношения к этому решению, и я очень, рад, что оно было изменено", — цитирует Тухеля The Independent.