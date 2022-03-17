Тухель рад, что "Челси" отозвал прошение о проведении матча с "Боро" без зрителей

Томас Тухель Рулевой "Челси" Томас Тухель рад, что его клуб отозвал свое прошение о проведении матча Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей.

Лишившись возможности продавать билеты на домашние и выездные матчи из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, "Челси" попросил FA вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в ближайшую субботу.

Это прошение вызвало огромную критику, и уже спустя считанные часы "синие" его отозвали. Тухель рад, что его клуб так быстро одумался.

"Скажем так, нам нравится играть перед зрителями. И я не думаю, что болельщики соперника должны страдать из-за нас".

"Поэтому, думаю, было абсолютно правильно отозвать это прошение. Это была не самая лучшая идея".

"Я и моя команда не имеем отношения к этому решению, и я очень, рад, что оно было изменено", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки FA, Кубок Англии, Мидлсбро, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 274

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 17.03.2022 11:18 # chr1s8rown
    Какой сука гпенс додумался обратится тупой

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  2. sexan 17.03.2022 11:07 # sexan
    Так все рады.
    Ладно у нас сейчас кризис, но от того заявления я прихуел.
    Всё верно, играем при зрителях и наслаждаемся футболом.

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  3. mixmaster 17.03.2022 11:05 # mixmaster
    ахахаха, как же по гнилому съехать пытается. "а кто это сделал?" "вы еще в ракете не смотрели"

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