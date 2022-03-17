Тухель рад, что "Челси" отозвал прошение о проведении матча с "Боро" без зрителей
Рулевой "Челси" Томас Тухель рад, что его клуб отозвал свое прошение о проведении матча Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей.
Лишившись возможности продавать билеты на домашние и выездные матчи из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, "Челси" попросил FA вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в ближайшую субботу.
Это прошение вызвало огромную критику, и уже спустя считанные часы "синие" его отозвали. Тухель рад, что его клуб так быстро одумался.
"Скажем так, нам нравится играть перед зрителями. И я не думаю, что болельщики соперника должны страдать из-за нас".
"Поэтому, думаю, было абсолютно правильно отозвать это прошение. Это была не самая лучшая идея".
"Я и моя команда не имеем отношения к этому решению, и я очень, рад, что оно было изменено", — цитирует Тухеля The Independent.
17.03.2022 11:00
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Последние комментарии:
Какой сука гпенс додумался обратится тупой
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Так все рады.
Ладно у нас сейчас кризис, но от того заявления я прихуел.
Всё верно, играем при зрителях и наслаждаемся футболом.
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ахахаха, как же по гнилому съехать пытается. "а кто это сделал?" "вы еще в ракете не смотрели"
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