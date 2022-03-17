Клопп пообещал "вырубить" того, кто вновь усомнится в Тренте

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал "вырубить" того, кто снова усомнится в правом защитнике Тренте Александер-Арнольде.

Накануне вечером Александер-Арнольду пришлось пережить ряд неприятных моментов из-за активности на своем фланге нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.



Отдельные болельщики вновь увидели изъяны в оборонительной игре Трента, однако Клопп, уже защищавший своего подопечного ранее в марте, считает эту критику надуманной.



"Если кто-нибудь скажет, что Трент не может обороняться, пусть подойдет ко мне, и я вырублю его. Я больше не могу это слышать. Я и не знаю, что еще этот парень должен сделать".



"Конечно, у обеих команд были периоды, когда они владели мячом, а соперник был терпеливым и не хотел высовываться, но нам пришлось".



"Трент был исключительно хорош против Мартинелли", — цитирует Клоппа Daily Mail.