Клопп пообещал "вырубить" того, кто вновь усомнится в Тренте
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал "вырубить" того, кто снова усомнится в правом защитнике Тренте Александер-Арнольде.
Накануне вечером Александер-Арнольду пришлось пережить ряд неприятных моментов из-за активности на своем фланге нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.
Отдельные болельщики вновь увидели изъяны в оборонительной игре Трента, однако Клопп, уже защищавший своего подопечного ранее в марте, считает эту критику надуманной.
"Если кто-нибудь скажет, что Трент не может обороняться, пусть подойдет ко мне, и я вырублю его. Я больше не могу это слышать. Я и не знаю, что еще этот парень должен сделать".
"Конечно, у обеих команд были периоды, когда они владели мячом, а соперник был терпеливым и не хотел высовываться, но нам пришлось".
"Трент был исключительно хорош против Мартинелли", — цитирует Клоппа Daily Mail.
17.03.2022 10:00
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Последние комментарии:
Мартинелли уже прибрал к своим ногам сучек из чорле. Сейчас вот за Трента взялся
https://twitter.com/arsenal_video/status/1504257912671125505?s=20&;t=QZ-ykAG5xeSUF9mWt1HXww
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Путина уже вырубили
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Красава Клопп!
А я вырублю любого, кто против Клоппа и Путина, ну кроме Клоппа, офкос
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Агбонлахор)))))
Поржал, спасибо. Как вы его вспомнили)?
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Агбонлахор, еее.
Миха троль- бандеровец.
Слава Украине!
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Мих ну хорош принимать галлюциногены и сочинять Агбонлахоров)
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КНЯЗЬ!!!
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