Клопп пообещал "вырубить" того, кто вновь усомнится в Тренте

Трент Александер-Арнольд и Габриэль Мартинелли Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал "вырубить" того, кто снова усомнится в правом защитнике Тренте Александер-Арнольде.

Накануне вечером Александер-Арнольду пришлось пережить ряд неприятных моментов из-за активности на своем фланге нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Отдельные болельщики вновь увидели изъяны в оборонительной игре Трента, однако Клопп, уже защищавший своего подопечного ранее в марте, считает эту критику надуманной.

"Если кто-нибудь скажет, что Трент не может обороняться, пусть подойдет ко мне, и я вырублю его. Я больше не могу это слышать. Я и не знаю, что еще этот парень должен сделать".

"Конечно, у обеих команд были периоды, когда они владели мячом, а соперник был терпеливым и не хотел высовываться, но нам пришлось".

"Трент был исключительно хорош против Мартинелли", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1644

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 17.03.2022 10:56 # mixmaster
    Мартинелли уже прибрал к своим ногам сучек из чорле. Сейчас вот за Трента взялся

    https://twitter.com/arsenal_video/status/1504257912671125505?s=20&;t=QZ-ykAG5xeSUF9mWt1HXww

    (ответить)

  2. asnural 17.03.2022 10:45 # asnural
    Путина уже вырубили

    (ответить)

  3. apl-nash 17.03.2022 10:42 # apl-nash
    Красава Клопп!
    А я вырублю любого, кто против Клоппа и Путина, ну кроме Клоппа, офкос

    (ответить)

  4. kipeloff89 17.03.2022 10:20 # kipeloff89
    Агбонлахор)))))
    Поржал, спасибо. Как вы его вспомнили)?

    (ответить)

  5. royal-sovereign 17.03.2022 10:19 # royal-sovereign
    Агбонлахор, еее.

    Миха троль- бандеровец.
    Слава Украине!

    (ответить)

  6. beautiful-lie 17.03.2022 10:12 # beautiful-lie
    Мих ну хорош принимать галлюциногены и сочинять Агбонлахоров)

    (ответить)

  7. electric 17.03.2022 10:00 # electric
    КНЯЗЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: