Конте: "Кейн начинает понимать свою роль"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его нападающий Харри Кейн начинает понимать свою роль в команде.

В среду вечером Кейн своим голом помог "Тоттенхэму" выиграть отложенный матч Премьер-Лиги против "Брайтона" (0:2) и вернуться в борьбу за попадание в топ-4.



Теперь Кейн является лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги на выезде — 95 голов. Также Харри обошел Фрэнка Лэмпарда и поднялся на пятое место в общем зачете самых результативных игроков Премьер-Лиги всех времен — 178 голов.



Конте чувствует, что Кейн начал понимать, в какой футбол он хочет играть, и сможет покорить еще немало рекордов.



"Мы очень рады, потому что Харри много забивает. Ему было немного сложно в начале сезона, потому что тогда он не забивал много. Будучи тренером, я знаю, что в его лице обладаю нападающим мирового уровня, способным забить в каждом матче, и мы этому очень рады".



"С Харри команда становится сильнее. Харри начинает понимать свою роль в команде и то, как мы играем. В каждом матче у него много моментов, чтобы улучшать свою статистику и наслаждаться игрой. Я вижу, что ему нравится играть со своими партнерами по команде и в такой футбол", — цитирует Конте Evening Standard.