Клопп обещает дать бой "Сити" на "Этихад"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда даст "настоящий бой" "Манчестер Сити" во время выезда на "Этихад" в следующем месяце.

Выиграв свой отложенный матч против "Арсенала" (0:2) в среду вечером, "Ливерпуль" сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" на одно очко.



"Красные" одержали девять побед подряд, однако заочное противостояние с "Сити" мало волнует Клоппа — до выезда к "горожанам" Юрген будет волноваться только об игре своей команды.



"Нам просто нужно продолжать в том же духе. Правда в том, что я особо не думаю о "Сити". Я знаю, что наш единственный шанс (на титул) заключается в том, чтобы выиграть невероятное количество матчей, потому что "Сити" это сделает".



"В последние годы мы подстегивали друг друга до безумных уровней. Это делает каждый матч финалом. Несомненно, это может доставлять удовольствие, но затем имеет физический аспект — ты устаешь".



"Мы играем против "Сити" через три-четыре недели, и тогда мы дадим им настоящий бой", — цитирует Клоппа Daily Mail.