Рэшфорд отрицает, что показал средний палец фанатам МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отрицает, что показал средний палец фанатам своего клуба после домашнего поражения 0:1 от "Атлетико".

В минувший вторник "Юнайтед" завершил свое выступление в Лиге Чемпионов, а одновременно продлил свою бестрофейную серию на пятый подряд сезон.



После финального свистка, уже на парковке стадиона, Рэшфорд, вышедший на замену на 67-й минуте и никак себя не проявивший, вступил в конфронтацию с фанатами своего клуба.



На видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях, Маркус совершает жест правой рукой в сторону толпы, и некоторым болельщикам показалось, что 24-летний англичанин продемонстрировал им средний палец.



Спустя сутки после матча Рэшфорд выпустил официальное заявление. Маркус признает, что дал волю эмоциям, принявшись спорить с оскорблявшими его фанатами, но некультурного жеста не делал.



Тем временем, как передает The Telegraph, Рэшфорд на несколько дней покинул Великобританию. Свой следующий матч "красные дьяволы" проводят только 2 апреля, поэтому Маркус, у которого в последнее время игра совсем не ладится. улетел на курорт "прочистить голову" и "перезарядить батареи".



