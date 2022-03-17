К Погба наведались грабители во время матча с "Атлетико"
Домой к Полю Погба наведались грабители, пока полузащитник "Манчестер Юнайтед" играл против "Атлетико" в минувший вторник.
Домашним поражением 0:1 "Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов, пропустив в четвертьфинал "Атлетико".
После финального свистка Погба испытал еще одно огорчение, узнав об инциденте у себя дома. Поль и его жена, поддерживавшая игрока сборной Франции с трибун "Олд Траффорд", поспешили в свой особняк, где остались их двое малолетних детей.
В опубликованном заявлении Погба уточняет, что его дети не пострадали. Также Поль предлагает награду за любую информацию насчет грабителей.
"Грабители провели в нашем доме менее пяти минут, но они забрали у нас нечто, что ценнее любой вещи в нашем доме: наше чувство безопасности и защищенности", — сокрушается 29-летний француз.
17.03.2022 06:00
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В это время Погба грабил другой дом
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