К Погба наведались грабители во время матча с "Атлетико"

Домой к Полю Погба наведались грабители, пока полузащитник "Манчестер Юнайтед" играл против "Атлетико" в минувший вторник.

Домашним поражением 0:1 "Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов, пропустив в четвертьфинал "Атлетико".



После финального свистка Погба испытал еще одно огорчение, узнав об инциденте у себя дома. Поль и его жена, поддерживавшая игрока сборной Франции с трибун "Олд Траффорд", поспешили в свой особняк, где остались их двое малолетних детей.



В опубликованном заявлении Погба уточняет, что его дети не пострадали. Также Поль предлагает награду за любую информацию насчет грабителей.



"Грабители провели в нашем доме менее пяти минут, но они забрали у нас нечто, что ценнее любой вещи в нашем доме: наше чувство безопасности и защищенности", — сокрушается 29-летний француз.