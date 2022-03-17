"Ливерпуль" победил "Арсенал" и оказался в одном очке от вершины

"Ливерпуль" сократил до одного очка свое отставание от вершины Премьер-Лиги благодаря победе 0:2 в гостях у "Арсенала".

Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с их победой 2:0 над "Лестером".



А вот главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в старт Тиаго Алькантару и Диогу Жоту, которые заменили Наби Кейта и Мохамеда Салаха.



С самого начала матча "Арсенал" принялся очень достойно оказывать сопротивление фавориту, играя почти на равных.



Первый тайм не принес голов, и даже удар в створ был только один, однако полумоменты присутствовали — вроде неточного выстрела Садио Мане незадолго до перерыва.



Второй тайм начался с отмененного из-за офсайда гола Мане, на что "канониры" ответили супермоментом Мартина Эдегора, но удар того бы чудесным образом парирован Алиссоном.



А на 54-й минуте счет был открыт. Жота ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1. Аарон Рамсдейл откровенно прозевал удар португальца.



Пока "Арсенал" приходил в себя, "Ливерпуль" поспешил забить второй гол. "Красные" быстро вернули себя мяч после заглохшей атаки, и вышедший на замену Роберто Фирмино во вратарской замкнул прострел Энди Робертсона — 0:2.



В дальнейшем гости уверенно контролировали игру, ничего не позволяя своему сопернику. Лишь Габриэль Мартинелли в самой концовке мог размочить счет, но его обводящий удар оказался неточным.



"Арсенал" на равных провел первый тайм, но после перерыва чересчур осмелел и попытался играть с "Ливерпулем" в открытый футбол. По такой игре "красным" не составило труда доказать свое превосходство.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче