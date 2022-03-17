"Ливерпуль" победил "Арсенал" и оказался в одном очке от вершины
"Ливерпуль" сократил до одного очка свое отставание от вершины Премьер-Лиги благодаря победе 0:2 в гостях у "Арсенала".
Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с их победой 2:0 над "Лестером".
А вот главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в старт Тиаго Алькантару и Диогу Жоту, которые заменили Наби Кейта и Мохамеда Салаха.
С самого начала матча "Арсенал" принялся очень достойно оказывать сопротивление фавориту, играя почти на равных.
Первый тайм не принес голов, и даже удар в створ был только один, однако полумоменты присутствовали — вроде неточного выстрела Садио Мане незадолго до перерыва.
Второй тайм начался с отмененного из-за офсайда гола Мане, на что "канониры" ответили супермоментом Мартина Эдегора, но удар того бы чудесным образом парирован Алиссоном.
А на 54-й минуте счет был открыт. Жота ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1. Аарон Рамсдейл откровенно прозевал удар португальца.
Пока "Арсенал" приходил в себя, "Ливерпуль" поспешил забить второй гол. "Красные" быстро вернули себя мяч после заглохшей атаки, и вышедший на замену Роберто Фирмино во вратарской замкнул прострел Энди Робертсона — 0:2.
В дальнейшем гости уверенно контролировали игру, ничего не позволяя своему сопернику. Лишь Габриэль Мартинелли в самой концовке мог размочить счет, но его обводящий удар оказался неточным.
"Арсенал" на равных провел первый тайм, но после перерыва чересчур осмелел и попытался играть с "Ливерпулем" в открытый футбол. По такой игре "красным" не составило труда доказать свое превосходство.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
17.03.2022 01:05
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Последние комментарии:
Это очень хорошо,что чемпионская гонка ожила.Теперь лузерпук и сити все силы будут бросать на АПЛ,в надежде догнать другу друга,а на ЛЧ концентрации не хватит.Получается,что у ИМПЕРАТОРОВ остаётся всего одна угроза,которая может помешать оформить 2 лч подряд,это бавария.
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Эдегор провалил матч, слишком поздняя замена от Артеты, пока ещё ссыкотные мувы от него по составу. Было видно что перегорел мальчишка
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желтая субмарина покормила желтенькой сраную коррупционную жувку и потаскуху аньели, наааааайс)))
(ответить)
колбасники выеживаются
но лол, глянул обзор...норм при 0-0 на 50 минуте едегор простил залухуй)))))
а гонору то..на классе бла бла бла..отскок по факту. Гол Жоты ваще неочевидным, позиционная ошибка кипера
(ответить)
1 Манчестер Сити 29 70
2 Ливерпуль 29 69
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
Сон не сбылся. Колбасников с победой. Покерные показали достойное сопротивление. Класс колбасы решил.
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https://ibb.co/VqCPcT0
Вот так вот!
(ответить)
ливерпуль неожиданно выкатывается на чемпионскую поступь.
Пеп нервно грызет писю шейхам.
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Мане матч за матчем, скатывается все дальше и дальше в основу Эвертона
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Рэмс пока голкипер настроения
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Молодцы
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Поздравляю ливапуль с чемпионством! Молодцы заслужили.
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Заноза в заднице 1,5фанов превращается в страпон.
Матип - ВВД стена.
Выгоним хохлов из украины в европу, как они хотели
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Лузерка отскочила, чисто на фарте
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Дааааааааааааааа мать вашу!
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Просто на классе , всех с победой ))))) жота зверь просто ))))))
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Императорпуль пук пук пук - Членси нюх нюх нюх
Абрамович лох лох лох
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Нормальный матч и результат.
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Императорпуль-это бренд
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Трудный первый тайм, очень цепкая и дисциплинированная игра в обороне у арсенала, но во втором тайме после первого гола поплыли и стали типикал гг. даже жаль их немного. Как только набирают ход - играют с нами и проигрывают, независимо выездной матч или домашний. Но уровень топ 4 должны потянуть, по интереснее и целостнее скама играют. Но да лан. Наши хороши, там где надо поджали и дожали, хотя и без косяков и удачи не обошлось. Защита была хороша. Роббо/Матип момы. Мане в запас.
Юнва! преследуем ссаную бензоколонку, осталось одно очко.
Пс Отдельное спасибо братишке лфкюнве и гравену. По ссылкам нашел игру на скай спортс в фул хд и чисто пару раз затормозило.
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