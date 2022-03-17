"Ливерпуль" победил "Арсенал" и оказался в одном очке от вершины

Диогу Жота "Ливерпуль" сократил до одного очка свое отставание от вершины Премьер-Лиги благодаря победе 0:2 в гостях у "Арсенала".

Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с их победой 2:0 над "Лестером".

А вот главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в старт Тиаго Алькантару и Диогу Жоту, которые заменили Наби Кейта и Мохамеда Салаха.

С самого начала матча "Арсенал" принялся очень достойно оказывать сопротивление фавориту, играя почти на равных.

Первый тайм не принес голов, и даже удар в створ был только один, однако полумоменты присутствовали — вроде неточного выстрела Садио Мане незадолго до перерыва.

Второй тайм начался с отмененного из-за офсайда гола Мане, на что "канониры" ответили супермоментом Мартина Эдегора, но удар того бы чудесным образом парирован Алиссоном.

А на 54-й минуте счет был открыт. Жота ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1. Аарон Рамсдейл откровенно прозевал удар португальца.

Пока "Арсенал" приходил в себя, "Ливерпуль" поспешил забить второй гол. "Красные" быстро вернули себя мяч после заглохшей атаки, и вышедший на замену Роберто Фирмино во вратарской замкнул прострел Энди Робертсона — 0:2.

В дальнейшем гости уверенно контролировали игру, ничего не позволяя своему сопернику. Лишь Габриэль Мартинелли в самой концовке мог размочить счет, но его обводящий удар оказался неточным.

"Арсенал" на равных провел первый тайм, но после перерыва чересчур осмелел и попытался играть с "Ливерпулем" в открытый футбол. По такой игре "красным" не составило труда доказать свое превосходство.

"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 01:05

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Последние комментарии:




  1. jirrort 17.03.2022 02:16 # jirrort
    Это очень хорошо,что чемпионская гонка ожила.Теперь лузерпук и сити все силы будут бросать на АПЛ,в надежде догнать другу друга,а на ЛЧ концентрации не хватит.Получается,что у ИМПЕРАТОРОВ остаётся всего одна угроза,которая может помешать оформить 2 лч подряд,это бавария.

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  2. gameboy 17.03.2022 01:58 # gameboy
    Эдегор провалил матч, слишком поздняя замена от Артеты, пока ещё ссыкотные мувы от него по составу. Было видно что перегорел мальчишка

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  3. true-manc 17.03.2022 01:55 # true-manc
    желтая субмарина покормила желтенькой сраную коррупционную жувку и потаскуху аньели, наааааайс)))

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  4. thegodfather 17.03.2022 01:54 # thegodfather
    колбасники выеживаются
    но лол, глянул обзор...норм при 0-0 на 50 минуте едегор простил залухуй)))))

    а гонору то..на классе бла бла бла..отскок по факту. Гол Жоты ваще неочевидным, позиционная ошибка кипера

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  5. true-manc 17.03.2022 01:51 # true-manc
    1 Манчестер Сити 29 70
    2 Ливерпуль 29 69

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  6. progressive 17.03.2022 01:43 # progressive
    Сон не сбылся. Колбасников с победой. Покерные показали достойное сопротивление. Класс колбасы решил.

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  7. v-0987654321 17.03.2022 01:41 # v-0987654321
    https://ibb.co/VqCPcT0

    Вот так вот!

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  8. thegodfather 17.03.2022 01:35 # thegodfather
    ливерпуль неожиданно выкатывается на чемпионскую поступь.
    Пеп нервно грызет писю шейхам.

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  9. beatles-red 17.03.2022 01:33 # beatles-red
    Мане матч за матчем, скатывается все дальше и дальше в основу Эвертона

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  10. gameboy 17.03.2022 01:32 # gameboy
    Рэмс пока голкипер настроения

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  11. torres-9- 17.03.2022 01:31 # torres-9-
    Молодцы

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  12. madchester 17.03.2022 01:28 # madchester
    Поздравляю ливапуль с чемпионством! Молодцы заслужили.

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  13. apl-nash 17.03.2022 01:26 # apl-nash
    Заноза в заднице 1,5фанов превращается в страпон.
    Матип - ВВД стена.
    Выгоним хохлов из украины в европу, как они хотели

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  14. lexa-arsenal 17.03.2022 01:24 # lexa-arsenal
    Лузерка отскочила, чисто на фарте

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  15. v-0987654321 17.03.2022 01:22 # v-0987654321
    Дааааааааааааааа мать вашу!

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  16. roberto-89 17.03.2022 01:22 # roberto-89
    Просто на классе , всех с победой ))))) жота зверь просто ))))))

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  17. v-0987654321 17.03.2022 01:21 # v-0987654321
    Императорпуль пук пук пук - Членси нюх нюх нюх
    Абрамович лох лох лох

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  18. mancunia-planet 17.03.2022 01:20 # mancunia-planet
    Нормальный матч и результат.

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  19. v-0987654321 17.03.2022 01:20 # v-0987654321
    Императорпуль-это бренд

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  20. gerrard08 17.03.2022 01:18 # gerrard08
    Трудный первый тайм, очень цепкая и дисциплинированная игра в обороне у арсенала, но во втором тайме после первого гола поплыли и стали типикал гг. даже жаль их немного. Как только набирают ход - играют с нами и проигрывают, независимо выездной матч или домашний. Но уровень топ 4 должны потянуть, по интереснее и целостнее скама играют. Но да лан. Наши хороши, там где надо поджали и дожали, хотя и без косяков и удачи не обошлось. Защита была хороша. Роббо/Матип момы. Мане в запас.
    Юнва! преследуем ссаную бензоколонку, осталось одно очко.
    Пс Отдельное спасибо братишке лфкюнве и гравену. По ссылкам нашел игру на скай спортс в фул хд и чисто пару раз затормозило.

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