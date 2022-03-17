"Челси" еще раз победил "Лилль" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Сесар Аспиликуэта Одержав волевую победу над "Лиллем" со счетом 1:2, "Челси" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно минимальной победы над "Ньюкаслом" на выходных в стартовом составе "синих" произошло пять изменений. Вернулись в основу выздоровевшие Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, а также Тиаго Силва, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.

"Лилль" начал матч первым номером, подвергнув своего соперника определенному давлению. Атакующая игра у "Челси" не клеилась, в чужую штрафную проникать не удавалось.

А на 36-й минуте Жоржиньо нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и после вмешательства системы VAR в ворота гостей был назначен пенальти. Бурак Йылмаз не оставил Эдуару Менди шансов — 1:0.

Какого-либо всплеска со стороны "синих" не последовало, однако перед самым перерывом счет внезапно стал равным. Жоржиньо разрезающей передачей нашел в штрафной Пулишича, который в касание отправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.

Во втором тайме "Челси" старался играть на удержание, но игра была не слишком комфортной для команды Томаса Тухеля. Например, на 63-й минуте Шека пробил головой в штангу.

А на 71-й минуте все стало ясно. Это Аспиликуэта на дальней штанге замкнул передачу Мейсона Маунта с левого края — 1:2. На этом игра закончилась.

Пенальти Йылмаза в первом тайме подарил "Лиллю" надежду, однако "Челси" забил "гол в раздевалку", а после перерыва подтвердил свой более высокий класс.

"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 1:4

Голы: Йылмаз 33 (пен) — Пулишич 45, Аспиликуэта 71.

"Лилль": Жардим, Челик (Веа 58), Джало, Ботман (Онана 58), Гудмундссон (Брадарич 78), Фонте, Бамба (Гомеш 78), Шека, Давид (Бен Арфа 77), Йылмаз, Андре.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Кристенсен (Чалоба 33), Алонсо, Канте, Ковачич (Маунт 45), Жоржиньо (Лофтус-Чик 74), Пулишич (Лукаку 74), Хаверц (Зийеш 83).

Предупреждения: Гудмундссон, Фонте — Чалоба.


Метки Лига Чемпионов, Лилль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 00:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.03.2022 01:16 # thegodfather
    кароч как итог : с алонсо выиграть лч если и не невозможно, то архисложно. Просто якорь, он вообще не хочет обороняться. Ну или не умеет, что частично правда

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  2. lfcmikki14 17.03.2022 01:09 # lfcmikki14
    Адекватных фанатов Челси с победой. Но им надо молиться на жеребьевку типо Бенфики, Вилли, АТМД ещё могут пройти. Потолок их сейчас.

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  3. slash-lfc 17.03.2022 01:08 # slash-lfc
    Пидорастерка-пидорастерка «АНАЛизирует» ))

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  4. lfc-krr 17.03.2022 01:08 # lfc-krr
    Челсиа88 твой выход!

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  5. zheka000000 17.03.2022 01:07 # zheka000000
    Даже война, развязанная пидорашкой, не помеха этому величайшему клубу продолжить свою трофейную поступь

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  6. explosion 17.03.2022 01:06 # explosion
    Вторая ЛЧ подряд? Можем повторить! Санкции только на пользу.

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  7. electric 17.03.2022 01:06 # electric
    КНЯЗИ уже практически на троне!!!

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  8. yela 17.03.2022 01:04 # yela
    Лилль соответствует уровню 1/8, не более. Дальше любой соперник будет серьёзным испытанием

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  9. jirrort 17.03.2022 01:04 # jirrort
    — Томас Тухель установил рекорд по количеству побед за первые 50 матчей в Лиге Чемпионов, выиграв 32 игры.

    Предыдущий рекорд принадлежал Зинедину Зидану: 31 победа в 50 матчах.

    [Nizaar Kinsella]


    Не просто ИМПЕРАТОР,а ИМПЕРАТОРИЩЕЕЕ

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  10. chelsealondon 17.03.2022 01:04 # chelsealondon
    С победой мужики…

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  11. murderface616 17.03.2022 01:03 # murderface616
    какой же рофл будет, если Челси выиграет 2-ю ЛЧ подряд, еле сводя концы с концами, а игроки сами будут покупать билеты на самолёт и т.д.

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  12. murderface616 17.03.2022 01:01 # murderface616
    U M П Е P A T O P bI

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  13. mata05 17.03.2022 01:01 # mata05
    Императоры добывают очки вопреки козням лохматого кондома борьки жонсона

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  14. jirrort 17.03.2022 01:01 # jirrort
    Ипать там блюве унизили пхехехехе

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  15. gucman 17.03.2022 01:01 # gucman
    Жду Бенфику, Атлетико или Вильярреал

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  16. thegodfather 17.03.2022 01:01 # thegodfather
    сыграли слабо, команда явно щас не в лучшем расположении духа
    местами проваливались и как знать забей лилль при 1-1 еще, как бы матч пошел дальше.

    едем дальше, ждем жребу. Пока с такой игрой полуфинал потолок при жеребьевке слабой (атмд, вильяреал, фика) С топами в нынешнем состоянии боюсь в 2-х матчевом в нынешней форме не вывезем. ЧТо будет к апрелю - маю, уже другой разговор. Пока слабо. И в кубке Англии с говном каким-то возились, и с Ньюкаслом пургу катали, и тут матч против слабого Лилля был откровенно не очень

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  17. sviatoy72 17.03.2022 01:00 # sviatoy72
    Вторую л/ч возьмут ёптэ на хайпе !

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  18. ataman 17.03.2022 01:00 # ataman
    На классе

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  19. jirrort 17.03.2022 01:00 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ : Да на кую мы вертели ваши санкции.

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  20. scholes18 17.03.2022 01:00 # scholes18
    вторая ЛЧ подряд?
    с победой адекватных болельщиков Челси.

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