"Челси" еще раз победил "Лилль" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Одержав волевую победу над "Лиллем" со счетом 1:2, "Челси" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно минимальной победы над "Ньюкаслом" на выходных в стартовом составе "синих" произошло пять изменений. Вернулись в основу выздоровевшие Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, а также Тиаго Силва, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.



"Лилль" начал матч первым номером, подвергнув своего соперника определенному давлению. Атакующая игра у "Челси" не клеилась, в чужую штрафную проникать не удавалось.



А на 36-й минуте Жоржиньо нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и после вмешательства системы VAR в ворота гостей был назначен пенальти. Бурак Йылмаз не оставил Эдуару Менди шансов — 1:0.



Какого-либо всплеска со стороны "синих" не последовало, однако перед самым перерывом счет внезапно стал равным. Жоржиньо разрезающей передачей нашел в штрафной Пулишича, который в касание отправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.



Во втором тайме "Челси" старался играть на удержание, но игра была не слишком комфортной для команды Томаса Тухеля. Например, на 63-й минуте Шека пробил головой в штангу.



А на 71-й минуте все стало ясно. Это Аспиликуэта на дальней штанге замкнул передачу Мейсона Маунта с левого края — 1:2. На этом игра закончилась.



Пенальти Йылмаза в первом тайме подарил "Лиллю" надежду, однако "Челси" забил "гол в раздевалку", а после перерыва подтвердил свой более высокий класс.



"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 1:4



Голы: Йылмаз 33 (пен) — Пулишич 45, Аспиликуэта 71.



"Лилль": Жардим, Челик (Веа 58), Джало, Ботман (Онана 58), Гудмундссон (Брадарич 78), Фонте, Бамба (Гомеш 78), Шека, Давид (Бен Арфа 77), Йылмаз, Андре.



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Кристенсен (Чалоба 33), Алонсо, Канте, Ковачич (Маунт 45), Жоржиньо (Лофтус-Чик 74), Пулишич (Лукаку 74), Хаверц (Зийеш 83).



Предупреждения: Гудмундссон, Фонте — Чалоба.