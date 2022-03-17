"Челси" еще раз победил "Лилль" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Одержав волевую победу над "Лиллем" со счетом 1:2, "Челси" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Относительно минимальной победы над "Ньюкаслом" на выходных в стартовом составе "синих" произошло пять изменений. Вернулись в основу выздоровевшие Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, а также Тиаго Силва, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.
"Лилль" начал матч первым номером, подвергнув своего соперника определенному давлению. Атакующая игра у "Челси" не клеилась, в чужую штрафную проникать не удавалось.
А на 36-й минуте Жоржиньо нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и после вмешательства системы VAR в ворота гостей был назначен пенальти. Бурак Йылмаз не оставил Эдуару Менди шансов — 1:0.
Какого-либо всплеска со стороны "синих" не последовало, однако перед самым перерывом счет внезапно стал равным. Жоржиньо разрезающей передачей нашел в штрафной Пулишича, который в касание отправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.
Во втором тайме "Челси" старался играть на удержание, но игра была не слишком комфортной для команды Томаса Тухеля. Например, на 63-й минуте Шека пробил головой в штангу.
А на 71-й минуте все стало ясно. Это Аспиликуэта на дальней штанге замкнул передачу Мейсона Маунта с левого края — 1:2. На этом игра закончилась.
Пенальти Йылмаза в первом тайме подарил "Лиллю" надежду, однако "Челси" забил "гол в раздевалку", а после перерыва подтвердил свой более высокий класс.
"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 1:4
Голы: Йылмаз 33 (пен) — Пулишич 45, Аспиликуэта 71.
"Лилль": Жардим, Челик (Веа 58), Джало, Ботман (Онана 58), Гудмундссон (Брадарич 78), Фонте, Бамба (Гомеш 78), Шека, Давид (Бен Арфа 77), Йылмаз, Андре.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Кристенсен (Чалоба 33), Алонсо, Канте, Ковачич (Маунт 45), Жоржиньо (Лофтус-Чик 74), Пулишич (Лукаку 74), Хаверц (Зийеш 83).
Предупреждения: Гудмундссон, Фонте — Чалоба.
17.03.2022 00:55
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Последние комментарии:
кароч как итог : с алонсо выиграть лч если и не невозможно, то архисложно. Просто якорь, он вообще не хочет обороняться. Ну или не умеет, что частично правда
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Адекватных фанатов Челси с победой. Но им надо молиться на жеребьевку типо Бенфики, Вилли, АТМД ещё могут пройти. Потолок их сейчас.
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Пидорастерка-пидорастерка «АНАЛизирует» ))
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Челсиа88 твой выход!
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Даже война, развязанная пидорашкой, не помеха этому величайшему клубу продолжить свою трофейную поступь
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Вторая ЛЧ подряд? Можем повторить! Санкции только на пользу.
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КНЯЗИ уже практически на троне!!!
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Лилль соответствует уровню 1/8, не более. Дальше любой соперник будет серьёзным испытанием
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— Томас Тухель установил рекорд по количеству побед за первые 50 матчей в Лиге Чемпионов, выиграв 32 игры.
Предыдущий рекорд принадлежал Зинедину Зидану: 31 победа в 50 матчах.
[Nizaar Kinsella]
Не просто ИМПЕРАТОР,а ИМПЕРАТОРИЩЕЕЕ
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С победой мужики…
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какой же рофл будет, если Челси выиграет 2-ю ЛЧ подряд, еле сводя концы с концами, а игроки сами будут покупать билеты на самолёт и т.д.
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U M П Е P A T O P bI
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Императоры добывают очки вопреки козням лохматого кондома борьки жонсона
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Ипать там блюве унизили пхехехехе
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Жду Бенфику, Атлетико или Вильярреал
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сыграли слабо, команда явно щас не в лучшем расположении духа
местами проваливались и как знать забей лилль при 1-1 еще, как бы матч пошел дальше.
едем дальше, ждем жребу. Пока с такой игрой полуфинал потолок при жеребьевке слабой (атмд, вильяреал, фика) С топами в нынешнем состоянии боюсь в 2-х матчевом в нынешней форме не вывезем. ЧТо будет к апрелю - маю, уже другой разговор. Пока слабо. И в кубке Англии с говном каким-то возились, и с Ньюкаслом пургу катали, и тут матч против слабого Лилля был откровенно не очень
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Вторую л/ч возьмут ёптэ на хайпе !
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На классе
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ИМПЕРАТОРЫ : Да на кую мы вертели ваши санкции.
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вторая ЛЧ подряд?
с победой адекватных болельщиков Челси.
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