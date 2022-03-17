"Тоттенхэм" выиграл отложенный матч с "Брайтоном"

Харри Кейн "Тоттенхэм" реабилитировался за поражение от "Манчестер Юнайтед", обыграв на выезде "Брайтон" со счетом 0:2.

После поражения 0:2 от "Ливерпуля" в стартовый состав "чаек" вернулись Шейн Даффи и Паскаль Гросс, заменив Тарика Лэмпти и Стивена Альсате.

Наставник "шпор" Антонио Конте доверился тем же 11 игрокам, что и в проигранном матче против "Манчестер Юнайтед" (3:2).

Гости имели роскошную возможность открыть счет уже на пятой минуте. Харри Кейн пошел в прессинг на голкипера хозяев Роберта Санчеса, покинувшего свою штрафную, отобрал мяч, но с острого угла не попал в пустые ворота.

В дальнейшем шла более-менее равная игра, а голкиперы находились без работы. И хотя для этого не было предпосылок, на 36-й минуте "Тоттенхэм" открыл счет. Мяч срикошетил от Кристиана Ромеро после дальнего удара Деяна Кулусевски и дезориентировал Санчеса — 0:1.

До перерыва Кулусевски имел еще одну отличную возможность, выйдя один на один, однако Санчес выручил "Брайтон".

Вскоре после начала второго тайма "шпорам" удалась результативная контратака. Родриго Бентакур продвинулся вперед с мячом и сделал пас на рывок Харри Кейна, который вошел в штрафную по левому краю и пробил низом в ближний угол ворот — 0:2.

Размочить счет хозяевам так и не удалось, а вот пропустить еще они могли. Уже в концовке матча Кейн пробивал с подступов к штрафной, однако Санчес совершил блестящий сейв.

Первый в матче гол случился без особых на то предпосылок — нельзя сказать, что "Тоттенхэм" переигрывал своего соперника. Затем "шпоры" забили еще раз, закрыв интригу.

"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2022 00:25

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 17.03.2022 00:39 # vagifspurs
    COME ON YOU SPURS

    Кейн великий конечно. Так чувствовать игру, бить бильярдными ударами и раздавать такие пасы.. Я не видел никогда такого в исполнении одного игрока.

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  2. homer-simpson 17.03.2022 00:31 # homer-simpson
    Двигаемся дальше синий братья

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