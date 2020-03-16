"Эвертон" договорился с Премьер-Лигой, чтобы избежать снятия очков

"Эвертон" достиг договоренности с Премьер-Лигой, благодаря чему надеется избежать снятия очков.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что над "Эвертоном" нависла угроза наказания за нарушения правил финансового фейр-плей. Дело в том, что "ириски" превысил допустимый лимит убытка.



В отличие от Футбольной Лиги, которая сразу карает снятием очков нарушителей финансовых правил, Премьер-Лига использует гораздо более мягкий подход, предпочитая решать саму проблему.



Как стало известно Daily Mail, с недавних пор "Эвертон" добровольно делится с Премьер-Лигой всей бухгалтерской отчетностью, а также консультируется по всем приобретениям и крупным финансовым операциям.



При помощи Премьер-Лиги мерсисайдский клуб надеется привести свои финансы в порядок, а заодно избежать наказания.