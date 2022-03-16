"Челси" проведет оставшиеся домашние матчи в Лиге Чемпионов без зрителей

Челси Все свои последующие домашние матчи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Челси" будет играть без зрителей.

Благодаря домашней победе 2:0 над "Лиллем" в первом матче "Челси" находится на пороге выхода в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Однако сегодня УЕФА подтвердил, что специальная лицензия, которая позволяет оказавшемуся под санкциями клубу играть матчи, запрещает "синим" продавать билеты в том числе и на матчи в Лиге Чемпионов.

Football.London уточняет, что теперь все матчи Лиги Чемпионов, которые может принять "Стэмфорд Бридж" в остатке сезона, пройдут при пустых трибунах.

Это коснется даже держателей сезонных абонементов и гостевых болельщиков.


Метки Лига Чемпионов, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 22:00

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  1. frisby 16.03.2022 22:38 # frisby
    щельси тоби песда

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  2. dilfay92 16.03.2022 22:36 # dilfay92
    Ну все теперь добили считается

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  3. turist 16.03.2022 22:18 # turist
    Могут ливать с чистой совестью

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  4. thegodfather 16.03.2022 22:09 # thegodfather
    Красиво!!

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