"Челси" проведет оставшиеся домашние матчи в Лиге Чемпионов без зрителей

Все свои последующие домашние матчи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Челси" будет играть без зрителей.

Благодаря домашней победе 2:0 над "Лиллем" в первом матче "Челси" находится на пороге выхода в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Однако сегодня УЕФА подтвердил, что специальная лицензия, которая позволяет оказавшемуся под санкциями клубу играть матчи, запрещает "синим" продавать билеты в том числе и на матчи в Лиге Чемпионов.



Football.London уточняет, что теперь все матчи Лиги Чемпионов, которые может принять "Стэмфорд Бридж" в остатке сезона, пройдут при пустых трибунах.



Это коснется даже держателей сезонных абонементов и гостевых болельщиков.