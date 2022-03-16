"Челси" проведет оставшиеся домашние матчи в Лиге Чемпионов без зрителей
Все свои последующие домашние матчи в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Челси" будет играть без зрителей.
Благодаря домашней победе 2:0 над "Лиллем" в первом матче "Челси" находится на пороге выхода в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Однако сегодня УЕФА подтвердил, что специальная лицензия, которая позволяет оказавшемуся под санкциями клубу играть матчи, запрещает "синим" продавать билеты в том числе и на матчи в Лиге Чемпионов.
Football.London уточняет, что теперь все матчи Лиги Чемпионов, которые может принять "Стэмфорд Бридж" в остатке сезона, пройдут при пустых трибунах.
Это коснется даже держателей сезонных абонементов и гостевых болельщиков.
16.03.2022 22:00
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Последние комментарии:
щельси тоби песда
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Ну все теперь добили считается
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Могут ливать с чистой совестью
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Красиво!!
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