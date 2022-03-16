Зоозащитники подали в суд на братьев Зума

Курт Зума Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) официально подало в суд на защитника "Вест Хэма" Курта Зума и его брата Йоана.

В прошлом месяце в Англии прогремел громкий скандал: в социальных сетях распространилось снятое Йоаном видео, на котором Курт пинает и бьет по морде свою кошку.

Тогда Курт был оштрафован "Вест Хэмом" на две недельных зарплаты, лишился персонального спонсора, а RSPCA изъяло обоих питомцев из семьи живодеров.

На этом история не закончилась. Проведя "тщательное и всестороннее расследование", RSPCA решило судиться с братьями Зума в соответствии с законом о защите животных (Animal Welfare Act).

Добавим, дата судебного заседания пока не назначена. Максимальное наказание, которое грозит Курту и Йоану по закону — шесть месяцев тюрьмы или неограниченный штраф.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 16.03.2022 21:14 # gucman
    Вовремя избавились, а то ко всему прочему не хватало ещё зоофилов в клубе

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  2. thierryhenry14 16.03.2022 21:08 # thierryhenry14
    Зоошиза против чёрных
    Эта битва будет легендарной

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