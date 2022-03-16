Зоозащитники подали в суд на братьев Зума

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) официально подало в суд на защитника "Вест Хэма" Курта Зума и его брата Йоана.

В прошлом месяце в Англии прогремел громкий скандал: в социальных сетях распространилось снятое Йоаном видео, на котором Курт пинает и бьет по морде свою кошку.



Тогда Курт был оштрафован "Вест Хэмом" на две недельных зарплаты, лишился персонального спонсора, а RSPCA изъяло обоих питомцев из семьи живодеров.



На этом история не закончилась. Проведя "тщательное и всестороннее расследование", RSPCA решило судиться с братьями Зума в соответствии с законом о защите животных (Animal Welfare Act).



Добавим, дата судебного заседания пока не назначена. Максимальное наказание, которое грозит Курту и Йоану по закону — шесть месяцев тюрьмы или неограниченный штраф.