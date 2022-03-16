Семья Рикеттс сделает предложение о покупке "Челси"
Семья Рикеттс, владеющая бейсбольным клубом "Чикаго Кабс", готовит предложение о покупке "Челси".
18 марта нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович завершает прием предложений насчет своего клуба, к продаже которого его подталкивают санкции британских властей.
В своем официальном заявлении семья Рикеттс, владеющая "Кабс" с 2009 года, сообщает, что сделает предложение до установленного дедлайна.
По информации BBC, партнером семьи Рикеттс выступает американский инвестор Кен Гриффин, чье состояние оценивается в 20 миллиардов фунтов.
Семья Рикеттс, которой также принадлежит 25 процентов акций телеканала CSN Chicago, прежде делала запрос насчет покупки "Челси" в 2018 году.
Главой семейства — но не "Кабс" — является 80-летий Джо Рикеттс, который в 2019 году был вынужден публично извиняться за оскорбительные для мусульман выражения, использованные им во взломанной переписке по электронной почте.
16.03.2022 20:00
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