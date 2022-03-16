Артета развеял слухи насчет ПСЖ

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял слухи насчет возможного перехода в ПСЖ.

На текущей неделе во французской прессе появились слухи, что Артета был включен в шорт-лист ПСЖ на замену Маурисио Почеттино, чья судьба выглядит предрешенной после раннего вылета из Лиги Чемпионов.

Усиливают эти спекуляции два обстоятельства: от контракта Артеты остается один год, а будучи игроком, Микель провел один сезон в клубе с "Парк де Пренс".

Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Артета дал понять, что ни за что не бросит "Арсенал".

"Мой ответ очень простой. Я крайне счастлив здесь и благодарен за то, где нахожусь", — приводит слова Артеты The Independent.


Метки Арсенал, Артета, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 19:00

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