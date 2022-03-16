Артета развеял слухи насчет ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял слухи насчет возможного перехода в ПСЖ.

На текущей неделе во французской прессе появились слухи, что Артета был включен в шорт-лист ПСЖ на замену Маурисио Почеттино, чья судьба выглядит предрешенной после раннего вылета из Лиги Чемпионов.



Усиливают эти спекуляции два обстоятельства: от контракта Артеты остается один год, а будучи игроком, Микель провел один сезон в клубе с "Парк де Пренс".



Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Артета дал понять, что ни за что не бросит "Арсенал".



"Мой ответ очень простой. Я крайне счастлив здесь и благодарен за то, где нахожусь", — приводит слова Артеты The Independent.