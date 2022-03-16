Десайи раскритиковал Погба

Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи раскритиковал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В 2016 году Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в качестве самого дорогого футболиста мира, но так и не смог заиграть на стабильно высоком уровне.



По словам Десайи, его соотечественник хорош, когда у команды идет игра, но в тяжелых матчах, как накануне против "Атлетико" в Лиге Чемпионов, Поль начинает "жульничать", отлынивая от черновой работы.



"В плане мастерства Погба на другом уровне относительно Фреда, Мактоминея и Матича. Если вы позволите ему играть плеймейкера позади Роналду, он будет проявлять себя".



"Когда все идет хорошо, он великолепен, но иначе он перестает оправдывать ожидания в плане атакующих действий и в то же время немного жульничает".



"Он не будет возвращаться назад и не будет активно помогать полузащите с прессингом", — сообщил Деайи beIN Sports.