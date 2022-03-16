Скоулз: "МЮ нужен достойный тренер, а не Рангник"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что "красным дьяволам" нужно пригласить "достойного тренера" вместо Ральфа Рангника.

По словам Скоулза, он вообще не понимает, почему "Юнайтед" доверился Рангнику по ходу этого сезона. Пол чувствует, что только приглашение топ-уровня позволит "дьяволам" вернуться к борьбе за трофеи.



"Я не понимаю, как его (Рангника) вообще выбрали на роль тренера этого клуба".



"Мы пережили много боли, и думаю, будет еще больше, прежде чем мы вернемся туда, где мы хотим быть".



"Мне не нравится рассуждать о людях, принимающих решения, но пока мы не пригласим достойного тренера, тренера топ-уровня, элитного тренера, который выигрывает трофеи и внушает игрокам страх, "Юнайтед" не вернется на вершину".



"Пригласить достойного тренера — важнейшая задача. В этом клуб нуждается больше всего. Здесь в составе есть настоящие таланты, но если мы хотим снова приблизиться к победе в лиге, нам нужен достойный тренер, который будет работать с этой командой".



"Пока нет признаков того, что "Юнайтед" хотя бы был близок к борьбе за титул. Кажется, мы лишь отдаляемся от этого".



"Если бы их тренировал Диего Симеоне, "Юнайтед" прошел бы дальше (в Лиге Чемпионов)", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.