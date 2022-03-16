"Юнайтед" следит за Тухелем

Находящийся в поисках главного тренера "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг Томаса Тухеля из "Челси".

Изначально Тухель не входил в шорт-лист кандидатов "Юнайтед" на роль следующего главного тренера, однако "красные дьяволы" не оставили без внимания тот кризис, который разразился на "Стэмфорд Бридж" в связи с введенными в отношении Романа Абрамовича санкциями.



Тухель, чей контракт рассчитан до 2024 года, уже пообещал, что доработает этот сезон в "Челси", однако дальнейшее будущее немецкого специалиста выглядит неопределенным.



По информации The Guardian, "Юнайтед" внимательно наблюдает, как будет развиваться ситуация со сменой владельца в "Челси", чтобы при возникновении соответствующей возможности попытаться перехватить Тухеля.