Тен Хаг опроверг слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг опроверг слухи о том, что он выразил готовность перейти в "Манчестер Юнайтед".

Тен Хаг считается одним из фаворитом на роль следующего рулевого "Юнайтед", и недавно в прессе появились слухи, что Эрик прояви интерес к этой вакансии и уже берет уроки английского.



Однако после выбывания из Лиги Чемпионов в один вечер с "Юнайтед" Тен Хаг дал понять, что таблоиды врут.



"Нет, эта история — неправда! Мы и так разговариваем в клубе по-английски, потому что в Голландии много иностранных игроков, и они приходят к нам, зная английский, так что это имеет смысл", — сообщил Тен Хаг BT Sport.