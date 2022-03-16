Тен Хаг опроверг слухи насчет "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг опроверг слухи о том, что он выразил готовность перейти в "Манчестер Юнайтед".

Тен Хаг считается одним из фаворитом на роль следующего рулевого "Юнайтед", и недавно в прессе появились слухи, что Эрик прояви интерес к этой вакансии и уже берет уроки английского.

Однако после выбывания из Лиги Чемпионов в один вечер с "Юнайтед" Тен Хаг дал понять, что таблоиды врут.

"Нет, эта история — неправда! Мы и так разговариваем в клубе по-английски, потому что в Голландии много иностранных игроков, и они приходят к нам, зная английский, так что это имеет смысл", — сообщил Тен Хаг BT Sport.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 15:00

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  1. arsfann 16.03.2022 16:10 # arsfann
    Если он Бенфику не смог пройти так о каком Мю может быть речь?

    (ответить)

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