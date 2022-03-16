Эштон связывает преображение Лакасетта с уходом Обамеянга
Экс-игрок "Вест Хэма" Дин Эштон объяснил преображение нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта с уходом из клуба Пьер-Эмерика Обамеянга.
Последние месяцы Лакасетт исполняет роль капитана в "Арсенале", а также стал проявлять себя ключевым игроком.
Эштон объясняет это тем, что покинувший "Эмирейтс" в январе Обамеянг негативно влиял на Александра и не давал тому показывать свою лучшую игру.
"Знаете, преображение Лакасетта напоминает историю, когда в школе ты сидишь за последней партой со своим лучшим другом. Ты не хочешь работать и проваливаешь экзамены".
"Как только учитель сажает тебя на первую парту с тем, кто прилежен и умен, вдруг ты становишься большим молодцом! Похоже, здесь именно это".
"Его друг ушел, он стал сосредоточеннее, более командным игроком, больше угрожать чужим воротам".
"Это заслуга Артеты. Он принял это решение, и оно сработало", — сообщил Эштон talkSPORT.
16.03.2022 14:00
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