Мерсон предсказывает вылет "Эвертона" из Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон ожидает, что "Эвертон" вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Эвертон" лишь по разнице мячей находится над зоной вылета, хотя имеет несколько матчей в запасе.



Однако Мерсон все равно не верит в команду Фрэнка Лэмпарда, которой до конца сезона сезона предстоит сыграть ряд тяжелейших матчей, в том числе против "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала".



"Я смотрю на расписание "Эвертона" и на то, как они играют, и понимаю, что они в большой беде. Думаю, именно они и вылетят. Взгляните сами на их расписание — оно зверское. Я просто не представляю, как они могут остаться".



"У них есть матчи в запасе, но где они будут набирать очки? Кажется, что в матче с "Брентфордом", но это может быть уже слишком поздно. Думаю, они обязаны побеждать "Ньюкасл", чтобы остаться", — сообщил Мерсон в эфире.