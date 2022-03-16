Де Хеа считает, что бестрофейная серия МЮ слишком затянулась

Ян Облак и Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признал, что в данный момент его команда далека от борьбы за трофеи.

Вылет от "Атлетико" со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов означает, что "Юнайтед" очередной сезон завершит с пустыми руками. Последним трофеем "красных дьяволов" так и остается Лига Европы, выигранная в 2017 году.

По мнению Де Хеа, эта бестрофейная серия чересчур затянулась, и игроки должны взглянуть на себя в зеркало.

"Мы уже слишком много лет остаемся без трофеев, мы даже не сражаемся за трофеи".

"Мы должны четко понять для себя, что хотим сражаться за важные вещи, сражаться за трофеи, а не просто претендовать на попадание в топ-4 и вылетать из Лиги Чемпионов где-нибудь в четвертьфинале".

"Отдача от каждого из нас должна быть гораздо больше, потому что это слишком большой клуб для нашего положения в данный момент".

"Мы далеки от борьбы за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, поэтому каждый должен стараться гораздо больше", — сообщил Де Хеа BT Sport.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 12:00

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  1. kanakhan1 16.03.2022 12:45 # kanakhan1
    Как я обожаю,когда МУМУ сосет!

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  2. chelsea88 16.03.2022 12:07 # chelsea88
    Вам ещё век не отмыться за грехи сиралекса.

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  3. frisby 16.03.2022 12:02 # frisby
    9й год сосут хуй под шконкой..памойка

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