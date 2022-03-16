Де Хеа считает, что бестрофейная серия МЮ слишком затянулась

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признал, что в данный момент его команда далека от борьбы за трофеи.

Вылет от "Атлетико" со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов означает, что "Юнайтед" очередной сезон завершит с пустыми руками. Последним трофеем "красных дьяволов" так и остается Лига Европы, выигранная в 2017 году.



По мнению Де Хеа, эта бестрофейная серия чересчур затянулась, и игроки должны взглянуть на себя в зеркало.



"Мы уже слишком много лет остаемся без трофеев, мы даже не сражаемся за трофеи".



"Мы должны четко понять для себя, что хотим сражаться за важные вещи, сражаться за трофеи, а не просто претендовать на попадание в топ-4 и вылетать из Лиги Чемпионов где-нибудь в четвертьфинале".



"Отдача от каждого из нас должна быть гораздо больше, потому что это слишком большой клуб для нашего положения в данный момент".



"Мы далеки от борьбы за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, поэтому каждый должен стараться гораздо больше", — сообщил Де Хеа BT Sport.