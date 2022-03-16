Анонс матча "Лилль" — "Челси"

В среду вечером "Челси" постарается разбавить негативную повестку дня выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Последние две недели главной темой касательно "Челси" были санкции в отношении Романа Абрамовича, из-за чего пострадал и клуб со "Стэмфорд Бридж".



"Синие" отправились во Францию с замороженным банковским счетом и чувством неопределенности, вызванной предстоящей продажей клуба.



Однако хорошая новость в том, что в прошлом месяце "Челси" уверенно победил "Лилль" дома со счетом 2:0, а потому является большим фаворитом на выход в следующий раунд плей-офф.



- "Лилль" проиграл все три последних матча против "Челси" в Лиге Чемпионов, в том числе дважды на групповом этапе в сезоне 2019/20.



- "Челси" выиграл оба последних выезда во Францию в рамках Лиги Чемпионов, хотя в восьми первых таких матчах одержал только две победы.



- Выигрывая первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, "Челси" проходил дальше в девяти из 11 случаев.



- Проигрывая первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, "Лилль" вылетал три раза из трех.



- Все 11 своих последних побед в Лиге Чемпионов "Челси" одержал без пропущенных голов, включая 10 при Томасе Тухеле (в 14 матчах).



Испанские защитники "Челси" Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо готовы вернуться в стартовый состав, оправившись после болезней. Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои находятся под вопросом, вопрос об их участии в матче будет решаться в последний момент.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия). Первый матч — 0:2

Лилль. Стадион "Пьер Моруа". 23:00 Онлайн-трансляция