Анонс матча "Лилль" — "Челси"
В среду вечером "Челси" постарается разбавить негативную повестку дня выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Последние две недели главной темой касательно "Челси" были санкции в отношении Романа Абрамовича, из-за чего пострадал и клуб со "Стэмфорд Бридж".
"Синие" отправились во Францию с замороженным банковским счетом и чувством неопределенности, вызванной предстоящей продажей клуба.
Однако хорошая новость в том, что в прошлом месяце "Челси" уверенно победил "Лилль" дома со счетом 2:0, а потому является большим фаворитом на выход в следующий раунд плей-офф.
- "Лилль" проиграл все три последних матча против "Челси" в Лиге Чемпионов, в том числе дважды на групповом этапе в сезоне 2019/20.
- "Челси" выиграл оба последних выезда во Францию в рамках Лиги Чемпионов, хотя в восьми первых таких матчах одержал только две победы.
- Выигрывая первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, "Челси" проходил дальше в девяти из 11 случаев.
- Проигрывая первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, "Лилль" вылетал три раза из трех.
- Все 11 своих последних побед в Лиге Чемпионов "Челси" одержал без пропущенных голов, включая 10 при Томасе Тухеле (в 14 матчах).
Испанские защитники "Челси" Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо готовы вернуться в стартовый состав, оправившись после болезней. Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои находятся под вопросом, вопрос об их участии в матче будет решаться в последний момент.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия). Первый матч — 0:2
Лилль. Стадион "Пьер Моруа". 23:00 Онлайн-трансляция
16.03.2022 10:00
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Все происходит как я и предсказывал. Операция развивается, zалупа и vоротник становятся ближе. Безумная моль четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, ВСРФ абсолютно лучшее удобрение Европы. Сбалансированное, пластичное и солоноватое. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций солдат просто поражает воображение. Хочешь - подставляй zад, хочешь - бери vрот, военный корабль есть - иди на хуй. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У руля абсолютно ёбнутый, самый конченный урод СНГ, возможно, мира. Никакие Мстиславы Андреевичи, Суворовы, Жуковы ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал РФ пиздец в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая в санкционном списке 1-е место, Русский мир недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы ваты, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте войну. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не продавать хyи своих мёртвых сыновей, как вы это делаете сейчас.
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Гомогуннеры опять завидовать будут, что Челси играют в ЛЧ и выигрывают этот турнир, а их гейклуб аснл только пытается туда залезть.
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Да кто это будет смотреть, когда Ливерпуль с Арсеналом играет?
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Челси вылетит, просто тупо не доедет)
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Будет 3-0 в пользу хозяев на футболках членсов написано
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"Челси" просто жалок", — цитирует Гибсона Daily Star.
Источник: http://fapl.ru/posts/91982/?c=1
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