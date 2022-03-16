Анонс матча "Лилль" — "Челси"

Кай Хаверц В среду вечером "Челси" постарается разбавить негативную повестку дня выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Последние две недели главной темой касательно "Челси" были санкции в отношении Романа Абрамовича, из-за чего пострадал и клуб со "Стэмфорд Бридж".

"Синие" отправились во Францию с замороженным банковским счетом и чувством неопределенности, вызванной предстоящей продажей клуба.

Однако хорошая новость в том, что в прошлом месяце "Челси" уверенно победил "Лилль" дома со счетом 2:0, а потому является большим фаворитом на выход в следующий раунд плей-офф.

- "Лилль" проиграл все три последних матча против "Челси" в Лиге Чемпионов, в том числе дважды на групповом этапе в сезоне 2019/20.

- "Челси" выиграл оба последних выезда во Францию в рамках Лиги Чемпионов, хотя в восьми первых таких матчах одержал только две победы.

- Выигрывая первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, "Челси" проходил дальше в девяти из 11 случаев.

- Проигрывая первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, "Лилль" вылетал три раза из трех.

- Все 11 своих последних побед в Лиге Чемпионов "Челси" одержал без пропущенных голов, включая 10 при Томасе Тухеле (в 14 матчах).

Испанские защитники "Челси" Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо готовы вернуться в стартовый состав, оправившись после болезней. Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои находятся под вопросом, вопрос об их участии в матче будет решаться в последний момент.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия). Первый матч — 0:2
Лилль. Стадион "Пьер Моруа". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс мата, Лига Чемпионов, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. griboedov 16.03.2022 10:47 # griboedov
    Все происходит как я и предсказывал. Операция развивается, zалупа и vоротник становятся ближе. Безумная моль четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, ВСРФ абсолютно лучшее удобрение Европы. Сбалансированное, пластичное и солоноватое. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций солдат просто поражает воображение. Хочешь - подставляй zад, хочешь - бери vрот, военный корабль есть - иди на хуй. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У руля абсолютно ёбнутый, самый конченный урод СНГ, возможно, мира. Никакие Мстиславы Андреевичи, Суворовы, Жуковы ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал РФ пиздец в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая в санкционном списке 1-е место, Русский мир недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы ваты, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте войну. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не продавать хyи своих мёртвых сыновей, как вы это делаете сейчас.

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  2. chelsea88 16.03.2022 10:46 # chelsea88
    Гомогуннеры опять завидовать будут, что Челси играют в ЛЧ и выигрывают этот турнир, а их гейклуб аснл только пытается туда залезть.

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  3. sausage 16.03.2022 10:14 # sausage
    Да кто это будет смотреть, когда Ливерпуль с Арсеналом играет?

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  4. gunars 16.03.2022 10:10 # gunars
    Челси вылетит, просто тупо не доедет)

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  5. hunter022 16.03.2022 10:04 # hunter022
    Будет 3-0 в пользу хозяев на футболках членсов написано

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  6. mixmaster 16.03.2022 10:01 # mixmaster
    "Челси" просто жалок", — цитирует Гибсона Daily Star.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91982/?c=1

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