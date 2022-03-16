Де Хеа: "Сделали недостаточно в обоих матчах"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признал, что его команда заслужила вылететь из Лиги Чемпионов.

Домашним поражением 0:1 от "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала "Юнайтед" завершил выступление в Лиге Чемпионов.



Де Хеа очень печалится по этому поводу, но признает, что "красные дьяволы" сыграли неважно не только дома, но и в прошлом месяце в Мадриде.



"Мы очень расстроены результатом. Сложно описать словами, что мы чувствуем в данный момент, но мы сделали недостаточно в обоих матчах".



"Они ("Атлетико") знают, как играть такого рода матчи, упорные матчи. Они забили гол, после чего на было очень сложно создавать моменты. Мы покинули одно из самых важных соревнований, поэтому нам очень грустно".



"Стоило им забить гол, как они выстроились всей командой перед Облаком. У них очень оборонительная команда, которой сложно забить, но мы старались до последнего. Я не хочу ничего говорить по поводу рефери — нам это не изменить".



"Мы были недостаточно хороши. Это тяжело для нас, для клуба, для фанатов. Сейчас мы в сложной ситуации, но нам нужно продолжать сражаться и стараться изо всех сил. Но сейчас, честно, тяжелый момент", — сообщил Де Хеа BT Sport.