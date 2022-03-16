Клопп уверен, что Салах сохранит концентрацию в концовке сезона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что неопределенность с будущим нападающего Мохамеда Салаха не испортит концовку сезона для его команды.
Салах является лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги, забив 20 голов, однако Мохамед никак не может договориться с "Ливерпулем" о новом контракте.
С приближением летнего окна слухи насчет возможного ухода Салаха набирают обороты, однако Клопп уверен, что это не скажется на концентрации его подопечного.
"Нет, мне не нужно делать внушений никому из игроков, и уж точно не Мо. Без вариантов".
"Каждый из нас полностью сосредоточен. Сосредоточен на команде и на этом сезоне, а затем мы сможем поговорить — о ближайшем будущем, о далеком будущем. Мо — совершенно не тот парень, который может отвлекаться".
"Если я не выпускаю его, его настроение становится хуже. Это возможно, но без вреда команде или вроде того", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
16.03.2022 08:00
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Да хватит нагнетать, выбор за Салахом. клуб предложил контракт, агент проебался. от Салаха требуется только продолжать выступать на самом высоком уровне.
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