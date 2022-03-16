Скоулз хочет, чтобы "Юнайтед" назначил Конте или Тухеля

Антонио Конте и Томас Тухель Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, кого он хочет видеть следующим главным тренером "красных дьяволов".

По окончании сезона Ральф Рангник освободит тренерский мостик "Юнайтед", однако "дьяволы", если верить слухам, могут определиться с новым рулевым уже в следующем месяце.

Фаворитами на эту роль считаются Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрик Тен Хаг из "Аякса", однако Скоулз предпочел бы увидеть во главе своего родного клуба Антонио Конте или Томаса Тухеля, которые сейчас трудятся в "Челси" и "Тоттенхэме", соответственно.

"Я бы предпочел Конте или Тухеля. Похоже на то, что один из них может быть доступен в конце сезона. Это два тренера топ-уровня, которые внушают страх игрокам и побеждают, а это самое важное. "Юнайтед" был бы гораздо лучше при одном из этих двух тренеров".

"Думаю, "Юнайтед" не хватает элитного тренера, чтобы снова претендовать на трофеи. У них хороший состав и игроки топ-уровня, но в последние три-четыре года у них не было элитного тренера".

"Тебе нужен тренер, который внушает страх игрокам, как это делал сэр Алекс Фергюсон. Кто-нибудь после него это делал? Не думаю. Это особенный талант для тренера", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Скоулз, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 710

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.03.2022 08:38 # largo-winch
    Как будто они что-то толковое могут предложить в долгосрочном плане.
    Оба тренера переругаются с руководством и оставят после себя руины.
    лучше Тен Хаага или Почеттино, пока их не увели

    (ответить)

  2. quavo 16.03.2022 08:34 # quavo
    Контекса надо забирать из вонючего курятника

    (ответить)

  3. winnerd 16.03.2022 07:39 # winnerd
    Юнайтед давно превратился в кучу дерьма, никакой тренер их не вытащит уже , теперь судьба из глотать, глотать, глотать, и поссвте уже кто-нибудь этому рыжему недоэксперду на бестолковку золотым дождем, Конте с Тухелем так и сделают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: