Скоулз хочет, чтобы "Юнайтед" назначил Конте или Тухеля
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, кого он хочет видеть следующим главным тренером "красных дьяволов".
По окончании сезона Ральф Рангник освободит тренерский мостик "Юнайтед", однако "дьяволы", если верить слухам, могут определиться с новым рулевым уже в следующем месяце.
Фаворитами на эту роль считаются Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрик Тен Хаг из "Аякса", однако Скоулз предпочел бы увидеть во главе своего родного клуба Антонио Конте или Томаса Тухеля, которые сейчас трудятся в "Челси" и "Тоттенхэме", соответственно.
"Я бы предпочел Конте или Тухеля. Похоже на то, что один из них может быть доступен в конце сезона. Это два тренера топ-уровня, которые внушают страх игрокам и побеждают, а это самое важное. "Юнайтед" был бы гораздо лучше при одном из этих двух тренеров".
"Думаю, "Юнайтед" не хватает элитного тренера, чтобы снова претендовать на трофеи. У них хороший состав и игроки топ-уровня, но в последние три-четыре года у них не было элитного тренера".
"Тебе нужен тренер, который внушает страх игрокам, как это делал сэр Алекс Фергюсон. Кто-нибудь после него это делал? Не думаю. Это особенный талант для тренера", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.
16.03.2022 07:00
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Как будто они что-то толковое могут предложить в долгосрочном плане.
Оба тренера переругаются с руководством и оставят после себя руины.
лучше Тен Хаага или Почеттино, пока их не увели
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Контекса надо забирать из вонючего курятника
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Юнайтед давно превратился в кучу дерьма, никакой тренер их не вытащит уже , теперь судьба из глотать, глотать, глотать, и поссвте уже кто-нибудь этому рыжему недоэксперду на бестолковку золотым дождем, Конте с Тухелем так и сделают
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