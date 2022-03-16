Рангник пожаловался, что рефери позволял игрокам "Атлетико" тянуть время

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник раскритиковал судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Домашним поражением 0:1 "Юнайтед" завершил выступление в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Рангнику остается сетовать на плохую реализацию моментов и на то, что рефери позволял игрокам "Атлетико" тянуть время.



"Думаю, мы очень хорошо провели первый тайм. Мы играли ровно так, как и хотели. Мы были энергичны, большую часть времени проводили на их половине поля, но, к сожалению, не смогли конвертировать эту энергию в один или два гола".



"Мы имели один или два хороших момента, когда должны были забивать, но мы этого не сделали. Затем, незадолго до перерыва, мы прозевали эту контратаку и пропустили, что не сделало нашу жизнь легче".



"Во втором тайме нам было сложно. Думаю, такого не было, чтобы игра не прерывалась хотя бы три минуты — постоянно кто-то валялся на земле".



"Были и другие любопытные судейские решения. Я бы не назвал их определяющими, однако, по крайней мере, рефери слишком часто шел на поводу у тянувших время игроков, а всего четыре компенсированных минуты — это смешно", — пожаловался Рангник BT Sport.