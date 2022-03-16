МЮ проиграл "Атлетико" и вылетел из Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" не смог пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов, проиграв дома "Атлетико" со счетом 0:1.

По сравнению с победой 3:2 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Скотт Мактомией, Бруну Фернандеш и Энтони Эланга, заменив Неманью Матича, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда.



Самой заметной фигурой в начале матча был Эланга, который пошел на жесткий стык с голкипером гостей Яном Облаком, а затем отметился попаданием в штангу.



На 16-й минуте "Атлетико" ответил дальним выстрелом Родриго Де Пауля, однако Давид Де Хеа в кошачьем прыжке отвел угрозу от своих ворот.



В целом хозяева выглядели очень достойно и больше владели мячом, однако затаившийся соперник по-прежнему был опасен. На 34-й минуте гости разразились контратакой, и Жоау Фелиш с линии вратарской замкнул прострел партнера, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 41-й минуте "Атлетико" удался еще один острый выпад. Фелиш сделал пас пяткой на Антуана Гризманна, а тот с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Ренан Лоди пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



До перерыва "Юнайтед" успел лишь огрызнуться дальним ударом Фернандеша, однако Облак свою команду выручил.



Во втором тайме "Атлетико" окопался на своей половине поля, но соперника близко к воротам Облака не подпускал. Создание моментов давалось "дьяволам" с большим трудом.



Из моментов хозяев после перерыва можно отметить неточный удар Джейдона Санчо по летящему мячу, а также удар головой Рафаэля Варана, когда гостей выручил Облак.



Финальным штурм "Юнайтед" оказался неполноценным — без опасных моментов.



"Атлетико" в очередной раз продемонстрировал свое умение играть на удержание. "Юнайтед" сыграл не так уж плохо, но с созданием угроз воротам Облака во втором тайме было грустно.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2



Гол: Лоди 41.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр (Мата 84), Теллес, Мактоминей (Матич 67), Фред (Кавани 75), Фернандеш (Погба 67), Эланга (Рэшфорд 67), Санчо, Роналду.



"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Эррера, Льоренте, Коке (Кондогбиа 80), Де Пауль, Лоди, Гризманн (Корреа 90), Фелиш (Фелипе 90).



Предупреждения: Далот, Матич — Эррера, Де Пауль.