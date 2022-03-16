МЮ проиграл "Атлетико" и вылетел из Лиги Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" не смог пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов, проиграв дома "Атлетико" со счетом 0:1.
По сравнению с победой 3:2 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Скотт Мактомией, Бруну Фернандеш и Энтони Эланга, заменив Неманью Матича, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда.
Самой заметной фигурой в начале матча был Эланга, который пошел на жесткий стык с голкипером гостей Яном Облаком, а затем отметился попаданием в штангу.
На 16-й минуте "Атлетико" ответил дальним выстрелом Родриго Де Пауля, однако Давид Де Хеа в кошачьем прыжке отвел угрозу от своих ворот.
В целом хозяева выглядели очень достойно и больше владели мячом, однако затаившийся соперник по-прежнему был опасен. На 34-й минуте гости разразились контратакой, и Жоау Фелиш с линии вратарской замкнул прострел партнера, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
На 41-й минуте "Атлетико" удался еще один острый выпад. Фелиш сделал пас пяткой на Антуана Гризманна, а тот с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Ренан Лоди пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
До перерыва "Юнайтед" успел лишь огрызнуться дальним ударом Фернандеша, однако Облак свою команду выручил.
Во втором тайме "Атлетико" окопался на своей половине поля, но соперника близко к воротам Облака не подпускал. Создание моментов давалось "дьяволам" с большим трудом.
Из моментов хозяев после перерыва можно отметить неточный удар Джейдона Санчо по летящему мячу, а также удар головой Рафаэля Варана, когда гостей выручил Облак.
Финальным штурм "Юнайтед" оказался неполноценным — без опасных моментов.
"Атлетико" в очередной раз продемонстрировал свое умение играть на удержание. "Юнайтед" сыграл не так уж плохо, но с созданием угроз воротам Облака во втором тайме было грустно.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2
Гол: Лоди 41.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр (Мата 84), Теллес, Мактоминей (Матич 67), Фред (Кавани 75), Фернандеш (Погба 67), Эланга (Рэшфорд 67), Санчо, Роналду.
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Эррера, Льоренте, Коке (Кондогбиа 80), Де Пауль, Лоди, Гризманн (Корреа 90), Фелиш (Фелипе 90).
Предупреждения: Далот, Матич — Эррера, Де Пауль.
16.03.2022 01:00
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Последние комментарии:
Тухель это конечно мечта а так ждём тен хаага
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Вот и оформили бестрофейный сезон! Рангник четко ведет команду.
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Даже банального навала не было. Отвратительная блювотная игра МЮ. Жалко болельщиков МЮ, такое унылое говно смотреть постоянно. Бросайте болеть за эту помойку пока не поздно.
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Сральнику респект.Слил всё на свете,чтобы можно было сосредоточиться на вылете в чемпионшип.
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То что Рангник хочет сделать и то что пытается это видно но этот состав на большие свершения не готов по крайней мере в таком виде
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Так ничего толкового за матч не создали, бестолочи. Не в восторге от катлетико, но игра МЮ полный отстой.
Слава Украине, позор оркам!
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Хоть я и болельщик МЮ но если не обыгрывать такой Атлетико то дальше лучше не лезть
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слили ЛЧ, чтобы сосредоточиться на ЛЕ в следующий сезон
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но что меня удивило не менее - это победа и проход бенфики, вот где поворот. Но очевидно, что АТМД, что Бенфика в следующей стадии андердоги, разве только если на пару юве-вильяреал кто-то попадет, то будут бодаться.
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Их будущий тренер Тен Хуг тоже в знак солидарности решил слиться с плова
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лемаааааааааааааааааарссс
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Бляяяяя, ну какого хуя, хуле криш своему любимому атлетико не забил(
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красиво слили олечку, потом слили лч, чтобы все силы на борьбу за попадание в топ 4 бросить. Гениальный ход от руководства МЮ. Олечка хихикает
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Слили ЛЧ, что бы сосредоточиться на попадании в зону ЛЧ
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