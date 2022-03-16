Венгер объяснил, почему Салах заслуживает получать 400,000 фунтов в неделю

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заслуживает зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.

Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" и Салах не могут договориться о продлении сотрудничества, тогда как от действующего контракта Мохамеда остается только один полный год.



Кажется, "Ливерпуль" не хочет чересчур тратиться на игрока, которому уже 29 лет, однако Венгер не ожидает спада у Салаха в ближайшие годы и считает, что египтянин способен стать футбольным долгожителем вроде Криштиану Роналду или Лионеля Месси.



"Каждая ситуация отличается и является обособленной. Вы должны смотреть на медицинскую статистику игрока. Салах никогда не пропускает ни матча. Я бы платил ему 400 тысяч фунтов в неделю".



"Это также зависит от физических качеств. Если игрок очень быстр, то, даже если он немного потеряет, останется быстрым. Если ты уже ограниченный и медленный, то я бы не стал платить так много".



Мо Салаху я бы платил 400 тысяч фунтов в неделю. Он является смесью Роналду и Месси. Он может убежать с мячом и отдать финальный пас. Думаю, он значительно прибавил в плане финального паса. Начиная с августа и до Кубка Африки, он определенно был лучшим игроком в мире".



"В этом сезоне я видел исключительные голы в его исполнении. В том числе на индивидуальном мастерстве", — сообщил Венгер beIN Sports.