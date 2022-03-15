Клопп удивлен, что "Сити" не смог обыграть "Пэлас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его удивила потеря очков "Манчестер Сити" в матче против "Кристал Пэлас".

Выезд "Сити" на "Селхерст Парк" в понедельник вечером завершился 0:0, и теперь преимущество "горожан" во главе Премьер-Лиги составляет только четыре очка.



Клопп удивлен, что "Сити" не смог дожать своего соперника. В то же время Юрген призывает не плюсовать его команде три очка за отложенный матч раньше времени.



"Хотите верьте, хотите нет, я смотрел матч "Сити" ровно 65 минут — чисто ради анализа. Обычно у меня не так много времени на просмотр матчей".



"Кристал Пэлас" был очень хорош, Манчестер Сити" был очень хорош. Затем я увидел результат и был удивлен".



"Улучшает ли это наше настроение? А разве должно? Мы играем против "Арсенала", и сейчас мы не можем плюсовать себе очки, которые еще не набрали. Вам это легко, но мы отстаем на четыре очка. Мы должны сыграть этот матч".



"Если ты хочешь чего-нибудь достичь в Премьер-Лиге, не находясь на вершине, значит ты должен выигрывать матчи, а другие должны терять очки", — цитирует Клоппа Daily Mail.