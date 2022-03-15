Хаверц готов сам оплачивать выезды
Нападающий "Челси" Кай Хаверц заявил, что готов взять на себя расходы на дорогу на выездные матчи.
Из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича, "Челси" столкнулся с огромными проблемами при организации выездов.
Например, команде Томаса Тухеля грозит 10-часовая поездка на автобусе к "Мидлсбро" в ближайший уикенд из-за невозможности оформить чартерный авиарейс.
В преддверии выезда к "Лиллю" в Лиге Чемпионов, оплаченного заранее, Хаверц выразил готовность протянуть руку помощи, лишь бы играть матчи.
"Я бы сам оплатил свой выезд, без проблем. Это не принципиально для нас. Важнее всего приезжать на матчи. Думаю, в мире есть более сложные вещи в данный момент, чем если нам придется отправиться поездом или автобусом на выезд вместо самолета. Я бы заплатил, без проблем".
"Это непросто. Не думаю, что подобное когда-либо случалось с "Челси" прежде, поэтому это немного странно, но мы профессионалы, и иногда такое может случаться", — цитирует Хаверца ESPN.
15.03.2022 22:00
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Поссал на хейтеров. Как моча, долбоебы?
Если у вас все хорошо, можете приезжать в Украину. Тут с вас сделают удобрение
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Молодец Кай! двигайте вместе и до конца!
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Наш золотой мальчик!
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пусть и зарплату себе платит тупое недоразумение
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