Хаверц готов сам оплачивать выезды

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц заявил, что готов взять на себя расходы на дорогу на выездные матчи.

Из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича, "Челси" столкнулся с огромными проблемами при организации выездов.

Например, команде Томаса Тухеля грозит 10-часовая поездка на автобусе к "Мидлсбро" в ближайший уикенд из-за невозможности оформить чартерный авиарейс.

В преддверии выезда к "Лиллю" в Лиге Чемпионов, оплаченного заранее, Хаверц выразил готовность протянуть руку помощи, лишь бы играть матчи.

"Я бы сам оплатил свой выезд, без проблем. Это не принципиально для нас. Важнее всего приезжать на матчи. Думаю, в мире есть более сложные вещи в данный момент, чем если нам придется отправиться поездом или автобусом на выезд вместо самолета. Я бы заплатил, без проблем".

"Это непросто. Не думаю, что подобное когда-либо случалось с "Челси" прежде, поэтому это немного странно, но мы профессионалы, и иногда такое может случаться", — цитирует Хаверца ESPN.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. yela 15.03.2022 22:11 # yela
    Поссал на хейтеров. Как моча, долбоебы?
    Если у вас все хорошо, можете приезжать в Украину. Тут с вас сделают удобрение

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  2. liverbro 15.03.2022 22:04 # liverbro
    Молодец Кай! двигайте вместе и до конца!

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  3. jirrort 15.03.2022 22:04 # jirrort
    Наш золотой мальчик!

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  4. frisby 15.03.2022 22:03 # frisby
    пусть и зарплату себе платит тупое недоразумение

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