"Челси" отозвал прошение о проведении матча с "Мидлсбро" без зрителей

Челси "Челси" отозвал свое прошение о проведении выездного матча 1/4 финала Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей.

Лишившись права продавать билеты на свои матчи, ранее днем "Челси" попросил FA вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в ближайшую субботу.

Этот жест вызвал бурю негодования со стороны болельщиков других команд. Гневно высказался и президент "Мидлсбро" Стив Гибсон, назвав поведение лондонского клуба "жалким".

"Я не могу поверить в это. Это просто невероятно. Спортивная честность и "Челси" не имеют ничего общего. На протяжении 19 лет деньги Абрамовича питали успех "Челси".

"Если бы они победили нас без зрителей в Кубке Англии, то разве это было бы честно? А все свои матчи в Премьер-Лиге они тоже собираются играть без зрителей? "Челси" просто жалок", — цитирует Гибсона Daily Star.

Впрочем, "Челси" хватило считанных часов, чтобы осознать свою неправоту. После "конструктивны переговоров" с Ассоциацией "синие" отозвали свое прошение.

Добавим, до введения санкций "Челси" успел продать только 650 билетов из своей квоты в 4,620 на предстоящий кубковый матч.


Метки FA, Кубок Англии, Мидлсбро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 15.03.2022 21:35 # apl-nash
    Ну прям как пьяные шлюхи: этому дам, этому не дам

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  2. chr1s8rown 15.03.2022 21:35 # chr1s8rown
    Не зря гей пенсов называют обоссаными

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  3. chebrec 15.03.2022 21:34 # chebrec
    Ничего себе у него обида засела!

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  4. jirrort 15.03.2022 21:14 # jirrort
    Какие же ИМПЕРАТОРЫ топари!!!

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  5. kdimitry 15.03.2022 21:04 # kdimitry
    предсмертные конвульсии

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