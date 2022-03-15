"Челси" отозвал прошение о проведении матча с "Мидлсбро" без зрителей

"Челси" отозвал свое прошение о проведении выездного матча 1/4 финала Кубка Англии против "Мидлсбро" без зрителей.

Лишившись права продавать билеты на свои матчи, ранее днем "Челси" попросил FA вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в ближайшую субботу.



Этот жест вызвал бурю негодования со стороны болельщиков других команд. Гневно высказался и президент "Мидлсбро" Стив Гибсон, назвав поведение лондонского клуба "жалким".



"Я не могу поверить в это. Это просто невероятно. Спортивная честность и "Челси" не имеют ничего общего. На протяжении 19 лет деньги Абрамовича питали успех "Челси".



"Если бы они победили нас без зрителей в Кубке Англии, то разве это было бы честно? А все свои матчи в Премьер-Лиге они тоже собираются играть без зрителей? "Челси" просто жалок", — цитирует Гибсона Daily Star.



Впрочем, "Челси" хватило считанных часов, чтобы осознать свою неправоту. После "конструктивны переговоров" с Ассоциацией "синие" отозвали свое прошение.



Добавим, до введения санкций "Челси" успел продать только 650 билетов из своей квоты в 4,620 на предстоящий кубковый матч.