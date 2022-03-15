Артета: "Нужно сыграть в свой лучший футбол, чтобы победить "Ливерпуль"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна показать свой лучший футбол, чтобы иметь шансы на победу против "Ливерпуля".

В среду вечером на "Эмирейтс" пожалует ведущий борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге Ливерпуль", который в ноябре сокрушил "Арсенал" на своем поле со счетом 4:0.



Артета не забыл ту встречу и призывает "канониров" проявить свои лучшие качества.



"Прошло четыре месяца с нашей первой встречи, и они остаются лучшей или второй лучшей командой в лиге. Они в отличной форме, и нам нужно сыграть в свой лучший футбол, чтобы победить их".



"Наша собственная форма позволяет нам смотреть вверх и верить, что мы способны соперничать с лучшими командами, но реальность такова, что нам все еще предстоит проделать длинный путь".



"Не так давно мы играли против "Сити", и вы знаете, каким проблемам они нас подвергли. Каждая неделя — это испытание в Премьер-Лиге, и каждый раз — новое".



"Завтра нам будет противостоять команда, которая доминирует в каждом аспекте игры, поэтому ты должен сыграть в свой лучший футбол, чтобы иметь шансы на победу", — цитирует Артету Daily Mail.