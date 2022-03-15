Главный тренер "Челси" Томас Тухель раскритиковал британские власти, осудившие фанатов "синих" за скандирование имени Романа Абрамовича.

На прошлой неделе член правительства Бориса Джонсона обратился к поклонникам "Челси" и попросил перестать скандировать имя владельца клуба.



Эта тема обсуждалась даже британскими парламентариями, и такого рода поведение властей не кажется Тухелю правильным.



"Я слышал об этом (призыве не скандировать имя Абрамовича). Я услышал об этом несколько минут назад. Я не понимаю, почему в такие времена это становится самой важной темой для дискуссий в парламенте".



"Стоит ли нам переживать насчет приоритетов этого правительства, раз в парламенте теперь обсуждают кричалки фанатов? Ладно, я не должен это комментировать. У нас есть гораздо более важные дела", — цитирует Тухеля ESPN.



Добавим, ранее сам Тухель критиковал фанатов своего клуба за скандирование в честь Абрамовича, однако та критика была связана исключительно с несовместимостью этого скандирования с акцией Премьер-Лиги в поддержку Украины.