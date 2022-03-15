"Челси" попросил провести матч против "Мидлсбро" без зрителей

Риверсайд "Челси" попросил провести выездной матч против "Мидлсбро" в четвертьфинале Кубка Англии без зрителей.

Из-за санкций, которым был подвергнут владелец "Челси" Роман Абрамович на прошлой неделе, "синие" лишились возможности продавать билеты на свои домашние и выездных матчи.

Таким образом, теперь команду Томаса Тухеля могут поддерживать только обладатели сезонных абонементов и болельщики, озаботившиеся билетами заранее.

Как говорится в официальном заявлении "Челси", клуб пытался договориться с Управлением по применению финансовых санкций, чтобы фанатам все-таки была предоставлена возможность купить билеты на кубковый матч против "Боро".

Однако эти переговоры ничем не увенчались, поэтому "синие" обратились к совету FA и попросили вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в субботу.

Конечно, эта просьба больше выглядит демонстративным жестом, показывающим абсурдность отдельных санкций, поэтому Ассоциация ее едва ли удовлетворит.


Метки FA, Кубок Англии, Мидлсбро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 15.03.2022 17:35 # gerrard08
    Пздц, не думал что пенсы способны на такую пакость. Настолько не уверены в своем составе что эти мышинные движения в ход пускают?

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  2. largo-winch 15.03.2022 17:34 # largo-winch
    эта просьба больше выглядит демонстративным жестом

    в ахуе с омерзительных руководителей ЩолсЕ, которые даже происхождение денег своего владельца не удосужились узнать.
    ай ай ай

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  3. shakur 15.03.2022 17:16 # shakur
    Ничтожный клуб

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  4. mixmaster 15.03.2022 17:14 # mixmaster
    а причем тут Боро?
    чавски так и вовсе пусть привыкает к болельщикам из шипа или лиги 1

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  5. jirrort 15.03.2022 17:08 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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