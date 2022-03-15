"Челси" попросил провести матч против "Мидлсбро" без зрителей
"Челси" попросил провести выездной матч против "Мидлсбро" в четвертьфинале Кубка Англии без зрителей.
Из-за санкций, которым был подвергнут владелец "Челси" Роман Абрамович на прошлой неделе, "синие" лишились возможности продавать билеты на свои домашние и выездных матчи.
Таким образом, теперь команду Томаса Тухеля могут поддерживать только обладатели сезонных абонементов и болельщики, озаботившиеся билетами заранее.
Как говорится в официальном заявлении "Челси", клуб пытался договориться с Управлением по применению финансовых санкций, чтобы фанатам все-таки была предоставлена возможность купить билеты на кубковый матч против "Боро".
Однако эти переговоры ничем не увенчались, поэтому "синие" обратились к совету FA и попросили вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в субботу.
Конечно, эта просьба больше выглядит демонстративным жестом, показывающим абсурдность отдельных санкций, поэтому Ассоциация ее едва ли удовлетворит.
15.03.2022 17:00
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Последние комментарии:
Пздц, не думал что пенсы способны на такую пакость. Настолько не уверены в своем составе что эти мышинные движения в ход пускают?
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эта просьба больше выглядит демонстративным жестом
в ахуе с омерзительных руководителей ЩолсЕ, которые даже происхождение денег своего владельца не удосужились узнать.
ай ай ай
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Ничтожный клуб
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а причем тут Боро?
чавски так и вовсе пусть привыкает к болельщикам из шипа или лиги 1
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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