"Челси" попросил провести матч против "Мидлсбро" без зрителей

"Челси" попросил провести выездной матч против "Мидлсбро" в четвертьфинале Кубка Англии без зрителей.

Из-за санкций, которым был подвергнут владелец "Челси" Роман Абрамович на прошлой неделе, "синие" лишились возможности продавать билеты на свои домашние и выездных матчи.



Таким образом, теперь команду Томаса Тухеля могут поддерживать только обладатели сезонных абонементов и болельщики, озаботившиеся билетами заранее.



Как говорится в официальном заявлении "Челси", клуб пытался договориться с Управлением по применению финансовых санкций, чтобы фанатам все-таки была предоставлена возможность купить билеты на кубковый матч против "Боро".



Однако эти переговоры ничем не увенчались, поэтому "синие" обратились к совету FA и попросили вообще не пускать зрителей на "Риверсайд" в субботу.



Конечно, эта просьба больше выглядит демонстративным жестом, показывающим абсурдность отдельных санкций, поэтому Ассоциация ее едва ли удовлетворит.