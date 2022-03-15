Эриксен вызван в сборную Дании впервые с Евро-2020

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен был вызван в сборную Дании впервые с Евро-2020.

Эриксен не играет за свою национальную команду с матча Евро-2020 против Финляндии в июне, когда Кристиан перенес остановку сердца и, по собственному признанию, несколько минут был мертв.



Тот страшный инцидент, потрясший болельщиков всего мира, не отбил желание Кристиана играть в футбол, и в январе 30-летний датчанин заключил контракт с "Брентфордом".



К настоящему моменту Эриксен провел уже три матча Премьер-Лиги за "пчел", включая два полностью, и главный тренер Каспер Юльманн не оставил это без внимания.



Сегодня Эриксен был назван в числе 23 игроков, которых Юльманн приглашает для подготовки к товарищеским матчам против Голландии и Сербии. Отметим, что вторая игра пройдет на стадионе "Паркен", где и Кристиан и перенес остановку сердца.