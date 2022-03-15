Салах должен сыграть с "Арсеналом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен быть готов сыграть против "Арсенала" в среду вечером.

Напомним, Салах был вынужденно заменен в победном для "Ливерпуля" матче против "Брайтона" в минувший уикенд (0:2), получив травму стопы.



Однако сегодня Мохамеду было разрешено вернуться к тренировкам, и наставник "красных" Юрген Клопп ожидает взять лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги с собой на "Эмирейтс".



"Будет ли Салах доступен для участия в матче? Похоже на то. Мо — крепкий орешек, и это всего лишь небольшое повреждение, так что нам весьма повезло. Рана опухла и болела, но вчера опухлость и боль стали меньше".



"Как мне сообщили до пресс-конференции, Мо готов тренироваться, а там посмотрим", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".