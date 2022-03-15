Салах должен сыграть с "Арсеналом"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен быть готов сыграть против "Арсенала" в среду вечером.
Напомним, Салах был вынужденно заменен в победном для "Ливерпуля" матче против "Брайтона" в минувший уикенд (0:2), получив травму стопы.
Однако сегодня Мохамеду было разрешено вернуться к тренировкам, и наставник "красных" Юрген Клопп ожидает взять лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги с собой на "Эмирейтс".
"Будет ли Салах доступен для участия в матче? Похоже на то. Мо — крепкий орешек, и это всего лишь небольшое повреждение, так что нам весьма повезло. Рана опухла и болела, но вчера опухлость и боль стали меньше".
"Как мне сообщили до пресс-конференции, Мо готов тренироваться, а там посмотрим", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
15.03.2022 15:00
Просмотров: 721
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тогда тем более пиздa заднеприводным.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий