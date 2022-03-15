Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обвинил фанатов "Челси" в лицемерии касательно ситуации с главным тренером "синих" Томасом Тухелем.

Каррагер навлек на себя гнев фанатов "Челси", когда на прошлой неделе заявил, что "Манчестер Юнайтед" должен воспользоваться кризисом в лондонском клубе и переманить Тухеля.



Однако Джейми не собирается отступать и указывает, что ровно таким образом "синие" поступали все время при Романе Абрамовиче.



"Если честно, у меня состоялось несколько горячих дискуссий на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье. Болельщики "Челси" относятся к своему клубу с большой страстью, и когда кто-то атакует их, они бросаются на защиту. Я полностью это понимаю, но я не изменю свое мнение".



"Думаю, это слегка лицемерно со стороны фанатов "Челси". Если сейчас другие команды — "Манчестер Юнайтед" в случае с Тухелем или другие клубы в случае с игроками — попытаются извлечь выгоду из ситуации, в которой находится "Челси" прямо сейчас, то это ровно то, что делал "Челси" на протяжении 20 лет".



"Это было важной "фишкой" Романа Абрамовича: "Мы будем швыряться деньгами, но получим, кого захотим".



"В первую очередь они пошли и забрали Питера Кеньона из "Манчестер Юнайтед" на роль исполнительного директора. Далее они сказали: "Мы пойдем в "Ливерпуль" и заберем лучшего полузащитника Европы, дестабилизировав их на два летних окна". Но они его (Стивена Джеррарда) так и не получили. Затем: "Мы купим Эшли Коула, члена "Непобедимых", выигравшего все с "Арсеналом". Да, мы пойдем и заберем его. Нас обвинят в нарушении правил переговоров? Плевать, мы заплатим штраф".



"Сборная Англии была неудержима при Свене Йоране Эрикссоне. "Тренер сборной Англии? Нет, мы хотим видеть его тренером "Челси"? Все равно, что он там делает с FA, мы хотим его, и мы заплатим штраф".



"Челси" извлекал выгоду из каждого клуба на протяжении последних 20 лет благодаря Роману Абрамовичу. Теперь это может измениться для "Челси", и нужно это принять".



"Я не согласен с некоторыми вещами вроде закрытия клубного магазина и лишения детей возможности нанести имя Мейсона Маунта на футболки. Я определенно не хочу, чтобы "Челси" обанкротился".



"Но я не хочу, чтобы в следующий раз фанаты "Челси" спорили со мной, потому что это мое мнение, и это ровно то, что делал их клуб последние 20 лет", — сообщил Каррагер в эфире.