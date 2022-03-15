Кейн счастлив работать с Конте

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что счастлив работать с главным тренером "шпор" Антонио Конте.

Возглавив "Тоттенхэм" в ноябре, Конте смог вывести Кейна из затяжной депрессии, которая охватила Харри после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити" прошлым летом.



Кейн не только забил 10 голов в 13 последних матчах Премьер-Лиге, но и чувствует, что благодаря Конте становится лучше сам, как и вся команда.



"Я по-прежнему чувствую, что мы находимся в процессе становления. На протяжении двух или трех лет мы сражались за трофеи, но в последние два года наш уровень снизился. Сейчас Антонио создает культуру и хочет вернуть нас на прежний уровень".



"В Премьер-Лиге разница между борьбой за титул и попаданием в топ-4, топ-6, топ-7 или топ-8 в деталях. Каждая команда становится лучше, и легких матчей просто нет".



"Конечно, наш тренер упорно трудится, как и игроки. Быстрого решения не существует — тебе требуется время и понимание. Антонио разговаривает с клубом и президентом, чтобы определить направление, в котором нам нужно двигаться. Он заслуживает высшей похвалы".



"Мы с Антонио хорошо понимаем друг друга с момента его прихода. Будучи игроком, ты прибавляешь, работая с ним, и это важнее всего".



"Самое сложное для игрока, когда ты не понимаешь, куда ты движешься и куда клуб движется. Я определенно чувствую, что прибавляю при Антонио, как и вся команда. Это мотивирует тебя, чтобы становиться еще лучше. Надеюсь, мы по-настоящему поборемся за попадание в топ-4 в концовке сезона", — сообщил Кейн Sky Sports.